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Haberler Türkiye Basketbol Ligi Fenerbahçe Beko'dan Anadolu Efes karşısında kritik galibiyet!

Fenerbahçe Beko'dan Anadolu Efes karşısında kritik galibiyet!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'i ağırladı. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi kazanarak final yolunda kritik bir galibiyet elde etti. İşte maçın detayları...

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 22:02 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 22:04
Fenerbahçe Beko'dan Anadolu Efes karşısında kritik galibiyet!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i 73-72'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmayla birlikte finale yükselmek adına kritik bir galibiyet elde etti.

Serinin 3. maçında Anadolu Efes, 5 Haziran Cuma günü Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadeleyi kazanırsa finale yükselecek.

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 16-18 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 32-47 Anadolu Efes

3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 56-58 Anadolu Efes

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