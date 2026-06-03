Sultanlar ve Efeler voleybol liglerinde "3+3 yabancı oyuncu kuralı" yürürlüğe girdi

Türkiye Voleybol Federasyonu, gelecek sezon öncesi liglerde uygulanacak yabancı oyuncu kuralları hakkında bildiri yayımladı.

Sultanlar ve Efeler liglerine ilişkin maddede "2026-27 sezonundan itibaren Türkiye Sultanlar/Efeler liglerinde yer alan spor kulüpleri/spor anonim şirketleri, 14 kişilik müsabaka kadrosunda en fazla 6, aynı anda sahada ise en fazla 3 yabancı uyruklu sporcu bulundurabilecektir." denildi.

Önceki sezonlarda uygulanan 3+2 yabancı oyuncu kuralına göre takımlar, 14 kişilik maç kadrolarında 5, oyunda ise en fazla 3 yabancı uyruklu sporcuya yer verebiliyordu.