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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Sultanlar ve Efeler voleybol liglerinde "3+3 yabancı oyuncu kuralı" yürürlüğe girdi

Sultanlar ve Efeler voleybol liglerinde "3+3 yabancı oyuncu kuralı" yürürlüğe girdi

Voleybolda Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde yer alan kulüpler, 2026-27 sezonundan itibaren 14 kişilik maç kadrolarında 5 yerine 6 yabancı uyruklu oyuncu bulundurabilecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 19:16
Sultanlar ve Efeler voleybol liglerinde "3+3 yabancı oyuncu kuralı" yürürlüğe girdi

Türkiye Voleybol Federasyonu, gelecek sezon öncesi liglerde uygulanacak yabancı oyuncu kuralları hakkında bildiri yayımladı.

Sultanlar ve Efeler liglerine ilişkin maddede "2026-27 sezonundan itibaren Türkiye Sultanlar/Efeler liglerinde yer alan spor kulüpleri/spor anonim şirketleri, 14 kişilik müsabaka kadrosunda en fazla 6, aynı anda sahada ise en fazla 3 yabancı uyruklu sporcu bulundurabilecektir." denildi.

Önceki sezonlarda uygulanan 3+2 yabancı oyuncu kuralına göre takımlar, 14 kişilik maç kadrolarında 5, oyunda ise en fazla 3 yabancı uyruklu sporcuya yer verebiliyordu.

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