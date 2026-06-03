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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Kulübü, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya'yı andı

Beşiktaş Kulübü, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya'yı andı

Beşiktaş Kulübü, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya, vefatının 26. yıl dönümünde andı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 18:10
Beşiktaş Kulübü, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya'yı andı

Beşiktaş Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya, vefatının 26. yıl dönümünde anıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Üstünkaya'nın Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine, ikinci başkan Hakan Daltaban, asbaşkan Kaan Kasacı, genel sekreter Uğur Fora, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök, Beşiktaş Dernekler Koordinatörü Hüseyin Belenkoğulları, eski futbolcular ile Üstünkaya'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Tören, okunan duaların ardından sona erdi.

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