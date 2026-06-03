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Haberler TFF 1.Lig Iğdır FK'da teknik direktörlük görevine Kenan Koçak getirildi!

Iğdır FK'da teknik direktörlük görevine Kenan Koçak getirildi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktörlük görevine Kenan Koçak'ı getirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 18:33
Iğdır FK'da teknik direktörlük görevine Kenan Koçak getirildi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktörlük görevi için yeniden Kenan Koçak ile anlaştı.

Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Iğdır FK'de teknik direktör görevinden ayrıldıktan sonra yerine Hikmet Karaman'ın getirildiği Koçak ile yeniden anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kenan Koçak'a Alagöz Holding Iğdır FK ailesine 'hoş geldin' diyor, görev süresi boyunca başarılar diliyoruz." denildi.

Mevcut teknik direktör Hikmet Karaman'ın ise kulübün idari kadrosunda görev alacağı belirtildi.

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