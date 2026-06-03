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Haberler TFF 1.Lig Vanspor FK'da Murat Yıldırım dönemi!

Vanspor FK'da Murat Yıldırım dönemi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK'nın yeni teknik direktörü Murat Yıldırım oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 18:02
Vanspor FK'da Murat Yıldırım dönemi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK'nin yeni teknik direktörü Murat Yıldırım oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyonlukla taçlanan tarihi yolculuğumuzda önemli emekleri bulunan, şehrimizin evladı teknik direktör Murat Yıldırım ile yeniden anlaşmaya vardık. 25 yıl sonra gelen şampiyonlukta ortaya koyduğu mücadele, kulübümüze olan bağlılığı ve Vanspor'un ruhuna kattığı değer bizim için her zaman kıymetli oldu." denildi.

Vanspor FK, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırmıştı.

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