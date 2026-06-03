Tedesco'nun ilk transferi Fenerbahçe'den!
Fenerbahçe'ye vedasının ardından Serie A ekiplerinden Bologna'ya imza atan Domenico Tedesco, İtalyan ekibindeki ilk transferi için yönünü sarı-lacivertli ekibe çevirdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 14:55
La Repubblica'da yer alan habere göre Tedesco, Bologna yönetiminden Jayden Oosterwolde'yi talep etti.
Geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli forma ile 47 maça çıkan Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol/1 asist katkısı sundu.
Sözleşmesi Haziran 2028'de sona eren Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
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