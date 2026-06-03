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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Tedesco'nun ilk transferi Fenerbahçe'den!

Tedesco'nun ilk transferi Fenerbahçe'den!

Fenerbahçe'ye vedasının ardından Serie A ekiplerinden Bologna'ya imza atan Domenico Tedesco, İtalyan ekibindeki ilk transferi için yönünü sarı-lacivertli ekibe çevirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 14:55
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Tedesco'nun ilk transferi Fenerbahçe'den!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrılmıştı.

Tedesco'nun ilk transferi Fenerbahçe'den!

Alman-İtalyan çalıştırıcının ayrılığına bir kısım taraftar tepki gösterirken, Tedesco'yu yolcularken yaşanan duygu dolu anlar uzun bir süre konuşulmuştu.

Tedesco'nun ilk transferi Fenerbahçe'den!

Geçtiğimiz günlerde Bologna'nın başına geçen 40 yaşındaki çalıştırıcı, Serie A ekibindeki ilk transferini sarı-lacivertli ekipten yapmak üzere kollarını sıvadı.

Tedesco'nun ilk transferi Fenerbahçe'den!

La Repubblica'da yer alan habere göre Tedesco, Bologna yönetiminden Jayden Oosterwolde'yi talep etti.

Tedesco'nun ilk transferi Fenerbahçe'den!

Geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli forma ile 47 maça çıkan Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol/1 asist katkısı sundu.

Tedesco'nun ilk transferi Fenerbahçe'den!

Sözleşmesi Haziran 2028'de sona eren Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

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