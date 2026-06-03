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Haberler Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi öncesinde basınla buluştu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi öncesinde basınla buluştu

2026 FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 19:42
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi öncesinde basınla buluştu

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen medya günü etkinliğine, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve milli oyuncular katıldı.

TVF Başkanı Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Slobodan Kovac ve kaptan Murat Yenipazar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir milli takımlar sezonunun başladığını belirten Mehmet Akif Üstündağ, şunları kaydetti:

"Kadınların milli takım sezonu, erkeklerden bir hafta önce başlıyor. Bugün A Milli Kadın Takımımızın Brezilya'da ilk etap mücadelesi başlayacak. Hemen arkasından A Milli Erkek Takımımızın Kanada'da Milletler Ligi 1. etabı başlayacak. Her iki takıma da başarılar diliyorum. İnşallah bu ülkeye voleybolun yaşattığı, yaşatmakta ve yaşatacak olduğu başarıları hep birlikte destekleyerek keyifle izleyeceğiz. Bu mutluluğu hep birlikte paylaşacağız. Türk voleybolu kadınıyla erkeğiyle Milletler Ligi'nde, Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Şampiyonası'nda direkt finallere katılma hakkı elde etti. Dolayısıyla kürsüde yer almak için mücadele eden takımlarımızı seyredeceğiz ve paylaşacağız. Güzel bir hazırlık sezonu geçirdik. İtalya'daki turnuvada güzel bir deneyim kazandık. Bu süreçte ülkemize layık olmak ve bu ülkenin voleybolda neler yaptığını göstermek için arkadaşlarımız bir kez daha mücadele edecek."

BAŞANTRENÖR KOVAC: "ÖNÜMÜZDE ZOR BİR SÜREÇ VAR AMA HAZIRIZ"

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Slobodan Kovac, Milletler Ligi'ne hazır olduklarını belirterek, alacakları başarılı sonuçlarla Türk milletini gururlandırmak istediklerini kaydetti.

İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini aktaran Kovac, "Federasyonumuza bize en iyi şartlarda hazırlanma şansı verdiği için teşekkür ediyoruz. İtalya'da iyi bir turnuva geçirdik. İtalya ve Belçika gibi iki önemli takıma karşı iyi galibiyetler aldık. Kolay olmayacak. Önümüzde zor bir süreç var ama biz hazırız. Herkes çok iyi çalışıyor ama takımımızın en önemli oyuncularından biri aramızda değil. Efe Mandıracı'nın bir sakatlığı oldu. Onu da en kısa zamanda bekliyoruz. İlk önce takım olmayı becermeli ve takım olarak çalışmalıyız. Bunu yapacağımızı düşünüyorum. İyi bir voleybol göstereceğimizi düşünüyorum. Bu bayrağı ve ülkeyi onurlandırıp gururlandıracağız." diye konuştu.

MURAT YENİPAZAR: "BU FORMAYI TAŞIMAK ÇOK BÜYÜK BİR GURUR"

A Milli Takım Kaptanı Murat Yenipazar, zorlu takımlara karşı en iyi mücadeleyi vereceklerine inandığını söyledi.

Milli takımda iyi bir ortam olduğunu vurgulayan kaptan Murat, "Arkadaşlarım bu yaza çok umutla bakıyorlar çünkü geçen yaz bayrağı daha yukarıya taşıdık. Daha da yukarıya taşıyacağımıza olan inancımız devam ediyor. O yüzden çok umutluyuz. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Kolay olmayacak. Zorlu takımlara karşı oynayacağız. Ama her takıma karşı oynayabildiğimizi bence gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Bayrağı daha yukarıya kesinlikle taşıyacağız." şeklinde görüş belirtti.

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