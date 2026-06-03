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Ümit Milli Futbol Takımımız özel maçta Kosova'yı tek golle mağlup etti!

Ümit Milli Futbol Takımımız, özel maçta konuk ettiği Kosova'yı 1-0 yendi. İşte maçın detayları...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 23:37
Ümit Milli Futbol Takımımız özel maçta Kosova'yı tek golle mağlup etti!

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta konuk ettiği Kosova'yı 1-0 yendi.

20. dakikada İlhan Fakılı'nın pasında topla buluşan Ali Habeşoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kaleci Gjokaj, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

33. dakikada Ayberk Karapo'nun sağ taraftan kullandığı taç atışında altıpas çizgisi üzerinde yükselen Ali Habeşoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Gjokaj, meşin yuvarlağı kurtardı.

82. dakikada Türkiye 1-0 öne geçti. Emirhan Acar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası civarında bulunan Salih Malkoçoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Mücadele, Ümit Milli Futbol Takımı'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Melih Aldemir, Samet Özkul, Batuhan Bıyıklı

Türkiye: Deniz Ertaş (Dk. 72 Onuralp Çevikkan), Ayberk Karapo, Yiğit Efe Demir (Dk. 72 Salih Malkoçoğlu), Hamza Güreler, Yasin Özcan (Dk. 83 Deniz Ofli), Eyüp Aydın (Dk. 64 Emirhan Boz), Emirhan İlkhan (Dk. 84 Yunus Emre Konak), Hamza Akman (Dk. 46 Emirhan Acar), Mustafa Hekimoğlu (Dk. 72 Melih Bostan), İlhan Fakılı (Dk. 83 İzzet Çelik), Ali Habeşoğlu (Dk. 83 Poyraz Efe Yıldırım)

Kosova: Gjokaj, Sadriu (Dk. 84 Maliqi), Zeqiraj, Shala, Parduzi, Bllaca (Dk. 64 Morina), Xhylani (Dk. 65 Rrahmani), Zeqiri, Fazlija, Jashari (Dk. 75 Sahitaj), Berisha (Dk. 75 Aliu)

Gol: Dk. 82 Salih Malkoçoğlu (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 62 Eyüp Aydın (Türkiye), Dk. 77 Aliu (Kosova)

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