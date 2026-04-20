Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Spor yazarları Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçını değerlendirdi

Spor yazarları Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçını değerlendirdi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Papara Park'ta oynanan karşılaşmada taraflar 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı. Bu beraberlik sonrası bordo-mavililer puanını 65'e yükseltirken, zirve takibini sürdürdü ancak kritik bir galibiyet fırsatını kaçırmış oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS Spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 09:00
MUSTAFA ÇULCU - TEMASLI OYNATTI

Her iki takımın da sahaya çok iyi yerleşmiş olarak başladığı maçta Trabzonspor ritimli paslarla oyunu geriden kurdu. Başakşehir ise savunmada saha parselasyonu, adam ve alan markajlı oyunu tercih etti. Sık kanat değişikliği ve ortalarla gol aradı. Trabzonspor'un uzun paslarla Onuachu üzerinden yaptığı atak planlarında Onuachu-Onur eşleşmesi sıkıntı yarattı. Pina'nın kanat bindirmeleri etkiliydi. Ceza alanı içine Onuachu'ya yapılan yüksek ortalarda Başakşehir savunmasının merkezinde 1.94'lük Duarte ve Opoku fırsat vermedi.

Az pozisyonlu geçen ilk yarıda topa daha fazla sahip olan taraf Trabzonspor'du ama rakip kalede biraz daha etkili olan taraf ise Başakşehir oldu. İkinci yarı kora kor mücadele ve çekişme vardı. Mustafa'nın 40 metre taşıdığı top ve Augusto'ya 'al da at' dediği pas ile gelen gol muhteşemdi. Trabzonspor tam maçı aldım dediği anlarda geriye yaslanmanın bedelini uzatma dakikalarında yediği beraberlik golü ile pahalı ödedi. Alper Akarsu'nun futbolun doğasında olan basit temasları oynatması oyuna tempo kazandırdı. 41'de kornerden gelen topu kafa ile uzaklaştıran Bertuğ'un pozisyonunda ve 70'de Augusto- Opoku pozisyonunda Trabzonspor penaltı bekledi devam kararları doğru.

Hakem oyunda olması gereken yerde çıktı gereğini yaptı sonra kayboldu. Temaslı oyuna izin verdi. Oyuncular ve oyun hakemi kabul etti. Maçın keyifli geçmesine katkı sağladı. Pozisyonlarda daha erken deplase olma konusunda çabukluk kazanmasını tavsiye ediyorum. Modern çizgide hakemlik yapan Alper Akarsu bu yönetimi ile övgüyü hak etti. Bravo.

REHA KAPSAL - SABIR VE DESTEK

Trabzonspor'un geçen hafta kaybettiği iki puandan sonra Başakşehir karşısındaki tek hedefi zirve yarışından kopmamaktı. Fenerbahçe'nin puan kaybından sonra alınacak galibiyet üç değil, beş puan değerinde olacaktı. Bordo-mavililer saha dizilişinde 4-2-3-1 gibi görünse de Onuachu, arkasında Augusto'yu yerleştirerek 4-4-2'ye dönerek oynadı. Bu planın uygulanması için iki önemli parametre var.

1- Oyunu genişletmek ve bunun için kenarlardan Zubkov ve Nwakaeme ile top ayağında hücum ederken, onları Pina ve Mustafa ile destekleyerek buradan tuzakları kurmak gerekir. 2- Rakip yarı alanında top kaybında yapacağınız yüksek şiddetli pres ile topu kazanıp atak sürekliliğini sağlamak önemli. Özelikle takım halinde geriye koşmazsınız, hele önde dört forvet oyuncusuyla böyle git geller için özellikleri çok uygun değil.

Böyle bir ilk devrede; bir tek Onuachu'nun pozisyonu haricinde çok üretken olamadıkları gibi karşı presi iyi yapamadıklarından çok geriye koşmak zorunda kaldılar. İkinci yarıda Trabzonspor çok istekli başladı. Özellikle ikili mücadele ve pres anlayışı çok başarılı idi. Bu aynı zamanda taraftarın coşkusunu yükseltti. Mustafa'nın çok başarılı yaptığı dripling sonucunda al da at niteliğindeki asistinde Augusto ile golü buldu Trabzonspor...

Maçın böyle biteceği düşünülürken, gereksiz yere geriye fazla yaslandı bordo-mavililer. Galibiyeti fazlası ile hak ettikleri bir maçta iki puan bıraktılar. İlk günde düşüncelerim neyse bugün de aynı yerdeyim Fatih Hoca hakkında. Çünkü elindeki kısıtlı imkanlarla çok başarılı performans verdi. Düşüncem; sözleşme süresi olan 5 yılın sonuna kadar Tekke'ye hiçbir şey söylemeden, sabır gösterip sonuna kadar destek vermek lazım.

ZEKİ UZUNDURUKAN - TOPUN CANI VARMIŞ

Trabzonspor, Papara Park'taki maça adeta bir formalite karşılaşması gibi bir başlangıç yaptı. Son derece tutuk, isteksiz, hareketsiz ve hedefsiz bir takım görüntüsündeydi bordo-mavililer! Oysa önlerinde öyle büyük iki fırsat vardı ki... Hayal gibi ama gerçekleşmesi zor olmayan fırsatlar! Şampiyonluk gibi... Lig ikinciliği gibi... Bu maç başlangıcını kontrollü oyun diyerek geçiştiremeyiz. Trabzonspor ilk yarıda oyunun içine giremedi. Ya da Başakşehir sahada güçlü bir duruş sergiledi.

Başakşehir maça tahrip gücü yüksek bir futbolla, ön alan baskısı ile başladı. Bordo-mavililer, rakibin öndeki baskısı nedeniyle öne doğru çıkmakta zorlanırken, sık sık Onana'ya geri pas atmak zorunda kaldılar. Folcarelli'nin yokluğu çok hissedildi. Zaten iki takım da orta alanları uzun toplarla geçtiler. Yani ilk yarıda etkili bir orta saha mücadelesi göremedik.

İlk yarıda daha iyi oynayan, daha çok pozisyon bulan taraf konuk ekip Başakşehir'di. Trabzonspor ilk yarıda Pina-Zubkov kanadını çok iyi kullanamadı. Mustafa Eskihellaç, Nwakaeme'ye çok top taşıdı. Mustafa'nın yürekli oyununa şapka çıkarmak lazım.

Trabzonspor adına sahanın en iyisi Saviç'ti. Muazzam kademelere girdi, rakip tehlikesi savuşturdu. Gollük pozisyonlarda göğsünü siper etti Saviç! Felipe Augusto ise çok etkisizdi. Onuachu'dan çok uzak oynadı. İlk yarının son anlarında bir hakem skandalına tanık olduk. Trabzonspor'un kullandığı kornere yükselen Bertuğ Yıldırım, topu kolu ile uzaklaştırdı.

Onuachu penaltı itirazında bulundu. Hakem Alper Akarsu topun kafadan ele geldiğini işaret ederek pek oralı olmadı. VAR'daki Ali Şansalan pozisyonu izledi mi? Onu da bilemiyoruz. Ancak topun direkt olarak Bertuğ'un koluna geldiği net ortada. Yıllardır hakem skandalları ile canı yanan Trabzonspor'a yine hakemler ağır bir darbe vurmuş oldu.

İkinci yarıya da daha iyi başlayan taraf Başakşehir oldu. Hem çok hızlı oynadılar, hem de Trabzonspor kalesine çok adamla geldiler. Trabzonspor, Başakşehir baskısını savuşturduktan sonra çok daha iyi oynamaya başladı. Felipe Augusto'nun direk dibinde topu ağlara gönderemediği bir pozisyon var ki, inanılmaz... Bu pozisyonda Duarte'nin ters vuruşu son anda dönüp ağlara gitmekten vazgeçti! İkinci yarıda Augusto'nun pozisyonunda Trabzonspor yine penaltı bekledi. Bence de penaltı verilebilirdi bu pozisyonda.

Maçın son bölümünde maçı tek kaleye çeviren Trabzonspor aradığı golü de buldu. Maçın en iyisi Mustafa Eskihellaç, orta alandan aldığı topla hareketlendi, ceza sahasına girdi, Felipe Augusto'ya 'al da at' dedi. Felipe de topu ağlara gönderdi. Hazırlanış olarak gerçekten mükemmel bir goldü. Bu gol, Papara Park'ı tıklım tıklım dolduran bordo-mavili taraftarları coşturdu.

İlk yarıyı boşa geçiren Trabzonspor, ikinci yarının başındaki Başakşehir baskısını kırdıktan sonra müthiş bir futbol ortaya koydu. 90+2'de Selke'nin kafa vuruşunda top direğe çarparak çizgiyi geçti. Saviç müdahale edemedi. Bu pozisyonda top böyle istedi. Topun da canı varmış dedirtti. Trabzonspor, ikinci Fenerbahçe ile puanları eşitleme şansını son anda kaybetti. Hakem skandalları ile 2 puan bıraktı Trabzonspor ama ne olursa olsun bu sezon Fatih Tekke son yılların en etkili performanslarından birine imza atıyor.

