CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Derya Cebecioğlu: VakıfBank’a bu şekilde veda ettiğim için çok mutlu ve gururluyum

Derya Cebecioğlu: VakıfBank’a bu şekilde veda ettiğim için çok mutlu ve gururluyum

VakıfBank forması giyen Derya Cebecioğlu, “Sahada inanılmaz inanmış bir VakıfBank vardı. Bu 5 maçlık Fenerbahçe serisinin en zor maçlarından birisini oynadık. Aslında tamam veya devam maçıydı. Bu sahada bu formayla oynadığım son maçımdı. Bu şekilde veda ettiğim, taçlandırdığım için çok mutlu ve gururluyum” dedi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 11:01
Derya Cebecioğlu: VakıfBank’a bu şekilde veda ettiğim için çok mutlu ve gururluyum

VakıfBank, Sultanlar Ligi final serisinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2'yle geçerek şampiyon oldu. Maçın ardından VakıfBank forması giyen Derya Cebecioğlu, özel açıklamalarda bulundu. Zor bir sezonu geride bıraktıklarını söyleyen Cebecioğlu, "Çok mutlu ve gururluyum. Takım arkadaşlarımın emeğine ve yüreğine sağlık. Sahada inanılmaz inanmış bir VakıfBank vardı. Bu 5 maçlık Fenerbahçe serisinin en zor maçlarından birisini oynadık. Aslında tamam veya devam maçıydı. Bu sahada bu formayla oynadığım son maçımdı. Bu şekilde veda ettiğim, taçlandırdığım için çok mutlu ve gururluyum. Sezonun tamamı tabii ki de zor geçti" ifadelerini kullandı.

'HASRET KALDIĞIMIZ KUPAYI İSTANBUL'DA TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE KALDIRMAK İSTİYORUZ'

İstanbul'da düzenlenecek olan CEV Şampiyonlar Ligi Final Four'unda taraftarlarıyla birlikte kupayı kaldırmak istediklerinin altını çizen Derya, "Uzun süredir hasret kaldığımız Şampiyonlar Ligi kupasına ulaşmak istiyoruz. Öncelikle bugünün tadını çıkarmamız gerekiyor. Ondan sonra 2 günlük dinlenme süremiz var. Ondan sonra hasret kaldığımız kupayı İstanbul'da taraftarımızla birlikte kaldırmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.

'BURADA İLK 6 OYNAMAK, KUPALAR KAZANMAK EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİR TANESİYDİ'

Derya Cebecioğlu sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"VakıfBank taraftarı benim için çok özel, yeri çok ayrı. Küçüklüğümden beri burada ilk 6 oynamak, kupalar kazanmak en büyük hayallerimden bir tanesiydi. Bunu bu şekilde başardığım için çok mutlu ve gururluyum. Taraftarlarımızı çok seviyorum. Hep bizimle olsunlar. Onları öpüyorum."

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
