Trabzonspor'da şampiyonluk yarışında kritik kayıp!

Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir FK ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak kritik 2 puan bıraktı. Bordo mavililer, üst üste ikinci maçından da galibiyet çıkaramayarak zirve yarışında yara aldı.

İÇ SAHADA EN DÜŞÜK ŞUT PERFORMANSLARINDAN BİRİ

Trabzonspor, Başakşehir karşısında yalnızca 2 isabetli şut çekerek bu sezon iç sahadaki en düşük hücum performanslarından birini sergiledi. Bordo-mavililer, daha önce sadece Kocaelispor maçında (1 isabetli şut) bu seviyenin altında kalmıştı. Hücumda üretkenlik sorunu yaşayan Karadeniz ekibi, maç boyunca istediği baskıyı kurmakta zorlandı.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Süper Lig'de son 2 haftada 4 puan kaybeden Trabzonspor, Aralık 2025'ten bu yana ilk kez üst üste 2 karşılaşmayı galibiyetsiz geçti. Bordo-mavililer, daha önce yakaladığı çıkışı sürdürme fırsatını ise değerlendiremedi.

90+'DA GELEN YIKIM

Karşılaşmada uzun süre önde götürdüğü skoru koruyamayan Trabzonspor, uzatma dakikalarında gelen golle sarsıldı. RAMS Başakşehir FK forması giyen Davie Selke, 90+2'nci dakikada attığı golle takımına 1 puanı kazandırırken, bu gol aynı zamanda Trabzonspor'un bu sezon yediği en geç gol olarak kayıtlara geçti.

İLK YARIDA OYUN ONANA'DA ŞEKİLLENDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor'da topa en fazla temas eden isim 28 buluşmayla kaleci Andre Onana oldu. Hücum hattında ise Paul Onuachu 12, Felipe Augusto 10 kez topla buluştu. Bu veriler, bordo mavililerin ilk yarıda oyunu geriden kurmaya çalıştığını ancak hücumda yeterli bağlantıyı ve üretkenliği sağlayamadığını ortaya koydu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo mavili takımın sahasında RAMS Başakşehir ile son dakika golüyle berabere kalmasını manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

TRABZON YEREL BASIN MANŞETLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Taka: Son dakika sendromu

Kuzey Ekspres: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Sonnokta: Trabzon 90+3'te yıkıldı

Günebakış: 90+3'te hayallerimiz yıkıldı