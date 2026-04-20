Trabzonspor'da şampiyonluk yarışında kritik kayıp!

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında RAMS Başakşehir'e 90+2'nci dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer üst üste ikinci maçını kazanamayarak zirve yarışında kritik 2 puan bıraktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 11:02
Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir FK ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak kritik 2 puan bıraktı. Bordo mavililer, üst üste ikinci maçından da galibiyet çıkaramayarak zirve yarışında yara aldı.

Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir FK ile 1-1 berabere kalırken, son dakikada yediği golle kritik 2 puan bıraktı. Bordo-mavililer, bu sonuçla ligde üst üste ikinci maçını da kazanamayarak önemli bir istatistiğe imza attı.

İÇ SAHADA EN DÜŞÜK ŞUT PERFORMANSLARINDAN BİRİ

Trabzonspor, Başakşehir karşısında yalnızca 2 isabetli şut çekerek bu sezon iç sahadaki en düşük hücum performanslarından birini sergiledi. Bordo-mavililer, daha önce sadece Kocaelispor maçında (1 isabetli şut) bu seviyenin altında kalmıştı. Hücumda üretkenlik sorunu yaşayan Karadeniz ekibi, maç boyunca istediği baskıyı kurmakta zorlandı.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Süper Lig'de son 2 haftada 4 puan kaybeden Trabzonspor, Aralık 2025'ten bu yana ilk kez üst üste 2 karşılaşmayı galibiyetsiz geçti. Bordo-mavililer, daha önce yakaladığı çıkışı sürdürme fırsatını ise değerlendiremedi.

90+'DA GELEN YIKIM

Karşılaşmada uzun süre önde götürdüğü skoru koruyamayan Trabzonspor, uzatma dakikalarında gelen golle sarsıldı. RAMS Başakşehir FK forması giyen Davie Selke, 90+2'nci dakikada attığı golle takımına 1 puanı kazandırırken, bu gol aynı zamanda Trabzonspor'un bu sezon yediği en geç gol olarak kayıtlara geçti.

İLK YARIDA OYUN ONANA'DA ŞEKİLLENDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor'da topa en fazla temas eden isim 28 buluşmayla kaleci Andre Onana oldu. Hücum hattında ise Paul Onuachu 12, Felipe Augusto 10 kez topla buluştu. Bu veriler, bordo mavililerin ilk yarıda oyunu geriden kurmaya çalıştığını ancak hücumda yeterli bağlantıyı ve üretkenliği sağlayamadığını ortaya koydu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo mavili takımın sahasında RAMS Başakşehir ile son dakika golüyle berabere kalmasını manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

TRABZON YEREL BASIN MANŞETLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Taka: Son dakika sendromu

Kuzey Ekspres: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Sonnokta: Trabzon 90+3'te yıkıldı

Günebakış: 90+3'te hayallerimiz yıkıldı

G.Saray'ın yıldızına Premier Lig'den kanca!
"Topun koluna geldiği net ortada"
DİĞER
Galatasaray'ın yıldızını almaya geliyorlar! Derbide tribünde olacaklar...
CANLI | ABD-İran müzakerelerinde ikinci tur: Tahran yönetiminin görüşmelere katılacağı iddia edildi
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Ne köy olur ne de kasaba"
G.Saray'dan tarihi karar! Uğurcan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berka Buse Özden'den açıklamalar! Berka Buse Özden'den açıklamalar! 10:48
Zehra Güneş'ten açıklamalar! Zehra Güneş'ten açıklamalar! 10:38
G.Saray'da Osimhen kararı! G.Saray'da Osimhen kararı! 10:35
Aliağa Petkimspor’dan üst üste galibiyet! Aliağa Petkimspor’dan üst üste galibiyet! 10:20
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final! Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final! 10:08
Thunder Suns'ı yenerek seride 1-0 öne geçti Thunder Suns'ı yenerek seride 1-0 öne geçti 10:06
Daha Eski
F.Bahçe'nin rakibi TÜMOSAN Konyaspor F.Bahçe'nin rakibi TÜMOSAN Konyaspor 10:02
RAMS Başakşehir'in hedefi! RAMS Başakşehir'in hedefi! 10:00
Hidayet Türkoğlu Berlin'de onurlandırılacak Hidayet Türkoğlu Berlin'de onurlandırılacak 09:58
Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor maçı bilgileri Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor maçı bilgileri 09:58
Ediz Gürel Avrupa Şampiyonası'nda! Ediz Gürel Avrupa Şampiyonası'nda! 09:51
Kadınlar Basketbol Dünya Kupası kura çekimi! Kadınlar Basketbol Dünya Kupası kura çekimi! 09:44