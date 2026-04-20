Göztepe'nin kötü gidişi sürüyor: 10 maçta 1 galibiyet!

Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 11:08
Göztepe, Trendyol Süper Lig'e Avrupa hedefiyle başlarken, sezonun ilk bölümünde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Sezonun ilerleyen haftalarında dördüncü sıraya kadar yükselerek Avrupa kupalarına katılım için favori ekipler arasında gösterilen sarı-kırmızılılar, son haftalarda ise ciddi bir düşüş yaşadı. Avrupa hattının dışına çıkan İzmir temsilcisi, ligde oynadığı son 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Göztepe, toplayabileceği 30 puanın sadece 9'unu hanesine yazarak beklentilerin gerisinde kaldı.

İÇ SAHADA KAZANAMADI

Son 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Göztepe, bu süreçte iç sahada da taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı. İzmir ekibi; Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa ile sahasında berabere kalırken, tek iç saha yenilgisini Galatasaray karşısında aldı. Deplasmanda da benzer bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, bu periyottaki tek galibiyetini Gençlerbirliği karşısında elde etti. Avrupa hattındaki doğrudan rakipleri Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'e mağlup olan Göztepe, Konyaspor ve Kocaelispor deplasmanlarından ise birer puanla döndü.

AVRUPA İDDİASI DEVAM EDİYOR

Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un iki sezondur doğrudan hedef olarak belirlediği Avrupa kupalarına katılım hedefi sürüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk dört sıradaki takımlardan birinin kazanması halinde, ligi 5. sırada tamamlayan ekip de Avrupa bileti alacak. Bu senaryoda 5. sırada yer alan RAMS Başakşehir 48 puana sahipken, aynı puandaki Göztepe averajla 6. basamakta bulunuyor. İzmir temsilcisi, bu süreçte rakibinin puan kaybını beklerken, kendi maçlarında en az kayıpla ilerleyerek 5. sıraya yükselmeyi hedefliyor.

