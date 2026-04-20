Haberler Basketbol FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oluyor!

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oluyor!

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın kura çekimi 21 Nisan günü Berlin'de gerçekleştirilecek. Türkiye 4. torbadan katılacağı çekimde rakiplerini öğrenecek. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 09:44
Basketbolda FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nın kura çekimi 21 Nisan'da yapılacak. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 19.00'da başlayacak ve FIBA YouTube kanalında canlı yayınlanacak.

Tarihinde 3. kez FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye, kura çekimine 4. torbadan katılacak.

FIBA sıralamasına göre 16 ülkenin 4 torbaya dağıtıldığı kura çekiminde ev sahibi Almanya A Grubu'nda yer alacak. Her grupta Avrupa'dan en fazla 2, Afrika, Amerika ve Asya/Okyanusya'dan en fazla birer takım bulunacak.

FIBA Kadınlar Dünya Kupası, 4-13 Eylül tarihlerinde Berlin'de düzenlenecek.

Kura çekiminin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da onurlandırılacağı 2026 yılı FIBA Onur Listesi töreni gerçekleştirilecek.

KURA ÇEKİMİ ÖNCESİ TAKIMLARIN YER ALDIĞI TORBALAR ŞÖYLE:

1. Torba: Almanya, ABD, Fransa, Avustralya

2. Torba: Çin, Belçika, İspanya, Nijerya

3. Torba: Japonya, Porto Riko, İtalya, Güney Kore

4. Torba: Türkiye, Çekya, Mali, Macaristan

