Ziraat Türkiye Kupası
Zeynep Sönmez tarihi galibiyetle dünya 8'ini yendi!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Porsche Tennis Grand Prix'de dünya 8 numarası İtalyan Jasmine Paolini'yi 2-0 yenerek kariyerinin en büyük galibiyetini aldı. Stuttgart'ta tarihi başarı. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 16:27
Milli sporcu Zeynep Sönmez, Almanya'da düzenlenen Porsche Tennis Grand Prix'inde dünya 8 numarası İtalyan Jasmine Paolini'ni 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Stuttgart kentinde toprak zeminde gerçekleştirilen WTA 500 düzeyindeki turnuvada, Zeynep Sönmez büyük bir başarıya imza attı. Milli sporcu, kariyerinde ilk defa dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan bir tenisçiyi yenme başarısı gösterdi.

Paolini karşısında iyi bir performans sergileyen dünya 79 numarası Zeynep, 6-2'lik setlerle güçlü rakibini 2-0 mağlup etti. Milli sporcu, ikinci turda dünya 25 numarası Kanadalı Leylah Fernandez ile karşılaşacak.

