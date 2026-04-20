Berka Buse Özden şampiyonluk sevincini anlattı!

Vakıfbank'ın 22 yaşındaki voleybolcusu Berka Buse Özden, Sultanlar Ligi şampiyonluğu sonrası duygularını paylaştı. Genç sporcu, takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu ve CEV Şampiyonlar Ligi hedefini vurguladı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 10:48
Vakıfbank'ın 22 yaşındaki voleybolcusu Berka Buse Özden, "İnanılmaz savaşçılarla aynı takımda oynuyorum. Kimin gözünün içine baksam o hırsı görebiliyordum. Böyle bir takımla kupayı kaldırdığımız için inanılmaz mutluyum. Herkesle gurur duyuyorum" dedi.

VakıfBank, Sultanlar Ligi final serisinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2'yle geçerek şampiyon oldu. Mücadelenin ardından VakıfBank'ın, genç voleybolcusu Berka Buse Özden, açıklamalarda bulundu. Takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu ve kupayı kaldırdıkları için çok mutlu olduğunu belirten Berka Buse Özden, "Çok mutluyum. Bu takımla gerçekten çok gurur duyuyorum. İnanılmaz savaşçılarla aynı takımda oynuyorum. Kimin gözünün içine baksam o hırsı görebiliyordum. Böyle bir takımla kupayı kaldırdığımız için inanılmaz mutluyum. Herkesle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

''ÇOK YORUCU BİR SEZONDU''

Yorucu bir sezon olduğunu dile getiren 22 yaşındaki voleybolcu, "İnanılmaz yoğun bir tempoydu. Benim için çok yorucu bir sezondu. Ama güzel kapattığımız, kupayla kapattığımız için bir o kadar mutluyum şu an" dedi.

''ELİMDEN GELEN KATKIYI VERMEYE ÇALIŞIYORUM''

Kenardayken de sahadayken de elinden gelen katkıyı vermeye çalıştığını aktaran Berka, sözlerin şöyle sürdürdü:

"Ben takıma elimden gelen tüm katkıyı vermeye çalışıyorum. Kenarda da içerde de olsam en iyi katkıyı vermeye çalışıyorum. Elimden gelen neyse her zaman onu veriyorum."

Berka Buse Özden, lig şampiyonluğunun arından CEV Şampiyonlar Ligi kupasını da kazanmak istediklerini söyledi. Berka, "Kupayı çok istiyoruz. Kupayı kazandıkça iştahımız artıyor diyebilirim. Elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz hatta yoğunluğunu daha da artıracağız. İnşallah kupayı kazanırız" sözlerini kullandı.

''BİZİ SON SAYIYA KADAR DESTEKLEDİLER''

Taraftar desteğine dikkat çeken genç voleybolcu, "İnanılmaz bir taraftar vardı. Bizi son sayıya kadar desteklediler. Onlarla beraber bu kupayı kazandığımız için çok mutluyum" diyerek sözlerini noktaladı.

