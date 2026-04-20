Victor Nelsson'dan Galatasaray'daki geleceği hakkında açıklama!
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile bir türlü uyum yakalayamayan ve sezon başında Hellas Verona'ya kiralanan Victor Nelsson, geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Danimarkalı stoper, sarı-kırmızılı takıma geri dönüp dönmeyeceği konusuna da netlik kazandırdı. İşte detaylar… | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 11:25
"Gelecek yıl Verona'da kalacak mısın?" sorusuna yanıtlayan Nelsson, "Doğrusunu söylemek gerekirse bilmiyorum, geleceği düşünmüyorum."
"Geleceğim hakkında hiçbir şey söylemek istemiyorum. Şu anda bunu düşünmüyorum." dedi.
"Dünya Kupası'na gidememek mi yoksa küme düşmek mi daha sinir bozucu?" sorusunu da cevaplayan Nelsson, "Zor bir soru, bilmiyorum ama bunu hatırlattığınız için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
SATIN ALMA OPSİYONU 8 MİLYON EURO!
Öte yandan Hellas Verona'nın sezon başında 750 bin Euro kiralama ücreti karşılığında kadrosuna kattığı Nelsson'un, 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.
Bu sezon İtalyan ekibinde istikrarsız bir görüntü çizen 27 yaşındaki stoper, toplam 33 maça çıktı.
Nelsson yer aldığı 33 karşılaşmada gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
