Muhammed Furkan Özbek rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu!

Ziraat Türkiye Kupası
Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 65 kiloda 143 kilo koparma ve 180 kilo silkme ile rekor kırarak toplamda 323 kilo ile Avrupa Şampiyonu oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 16:14 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 16:33
Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonun ikinci gününde erkekler 65 kilo müsabakaları yapıldı.

Muhammed Furkan, koparmada 143 kiloyla gümüş, silkmede 180 kiloyla kendine ait Avrupa rekorunun geliştirerek altın, toplamda da 323 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, bu sonuçla Avrupa şampiyonalarındaki 6. altın madalyasını kazandı.

Aynı sıklette milli halterci Ferdi Hardal, koparmada 135 kiloyla bronz madalya alırken silkmede 158 kiloyla 4. oldu. Ferdi, toplamda ise 293 kiloyla Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Türkiye'nin 2026 Avrupa Halter Şampiyonası'ndaki madalya sayısı 10'a (2 altın, 2 gümüş, 6 bronz) yükseldi.

