Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları Mercedes pilotu George Russell'dan FIA görüşme açıklaması!

Mercedes pilotu George Russell'dan FIA görüşme açıklaması!

Mercedes pilotu George Russell, FIA ile pilotlar arasındaki 2026 kural görüşmelerinin olumlu seyrettiğini ve lift and coast sürüş stilini azaltacak çözümlerin masada olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 16:47
Mercedes pilotu George Russell'dan FIA görüşme açıklaması!

Mercedes'in Britanyalı pilotu George Russell, FIA yönetimi ile pilotlar ve takımlar arasında 2026 sezonunda uygulanacak kurallar konusunda yapılan görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve bir noktada mutlaka anlaşma sağlanacağını ifade etti. Özellikle güç ünitesi ve batarya kullanımına ilişkin kuralların pilotlar tarafından eleştirilmesi üzerine başlayan görüşmelerde, lift and coast sürüş stilini azaltacak somut çözümler masaya yatırılıyor.

Mevcut 2026 kurallarına göre pilotlar, super clipping kapsamında araç maksimum hızdayken içten yanmalı motordan enerji çekerek bataryaya aktarabiliyor ve bu süreçte 250 kW'a kadar enerji geri kazanımı yapılabiliyor. Bu değer, bataryanın maksimum güç çıkışından 100 kW daha düşük kalıyor. Takım temsilcileri, FIA, FOM ve motor üreticileri 2026 kuralları üzerine nisan ayındaki üçüncü toplantı için 20 Nisan'da bir araya gelecekler. 2026 kurallarındaki özellikle güç ünitesi ve batarya kullanımı hakkındaki önceki toplantıların olumlu geçtiği ifade edilirken, FIA ile pilotlar arasında yapılan son görüşmelerde de tarafların fikir alışverişinde bulunduğu ve nihai oylama öncesinde görüşlerin toplandığı belirtiliyor.

PlanetF1.com'a göre, çözüm olarak tur başına geri kazanılabilen toplam enerji miktarının azaltılması gündemde. Bu sayede enerji üretmek için yapılan lift and coast sürüş stilinin azaltılması hedefleniyor. Alternatif bir öneri ise super clipping limitinin 350 kW'a çıkarılması. Bu sayede pilotlar tam gaz giderken bataryalarını daha hızlı şarj edebilecek ve düzlüklerin sonunda yaşanan hız kaybı azaltılabilecek.

"BİR NOKTADA UZLAŞACAĞIZ"

Russell, "Bir noktada uzlaşma sağlanacak çünkü şu an araçlar en hızlı tur zamanını elde edecek şekilde ayarlanmış durumda. Bu da 'lift and coast' sürüş stiline ve sürekli enerji yönetimine yol açıyor. Ancak burada çözülebilecek birkç kolay konu var. Örneğin eski 350 kW super clipping seviyesi çok akıllı bir çözümdü. Tek başına bile bu, lift and coast ihtiyacını ciddi şekilde azaltacaktır. Kurallarda motor gücünü belirli bir hızda düşürmeye izin veren maddeler de var. Kısa düzlüklerde 350 kW'ın super clipping moduna geçmek için yeterli zaman olmuyor çünkü düzlük çok kısa. Bu tarz küçük değişiklikler, sürüş deneyimini ciddi şekilde iyileştirebilir." diyerek teknik çözümlerin etkinliğine dikkat çekti.

FIA ile ilişkilerin hiç olmadığı kadar yoğun ve yakın olduğunu belirten Mercedes'in Britanyalı pilotu, "Bu ara dönem, herkesin bu konuları değerlendirmesi için iyi bir fırsat oldu. FIA, birçok pilotla sürekli iletişim halinde. Teknik açıdan bakıldığında, son yıllarda FIA ile sahip olduğumuz en yakın ilişki bu olabilir. Bu da oldukça olumlu bir gelişme." şeklinde konuştu.

Transferde flaş Lukaku gelişmesi!
G.Saray'ın yıldızına Premier Lig'den kanca!
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gülistan Doku, okul saldırıları ve Terörsüz Türkiye süreci masada
F.Bahçe Konya kafilesini açıkladı!
Noa Lang'ın G.Saray'daki geleceği belli oldu!
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
Muhammed Furkan Özbek Avrupa Şampiyonu oldu! Muhammed Furkan Özbek Avrupa Şampiyonu oldu! 16:14
Alvaro Arbeloa'dan Arda Güler'e övgüler! Alvaro Arbeloa'dan Arda Güler'e övgüler! 16:12
F.Bahçe Konya kafilesini açıkladı! F.Bahçe Konya kafilesini açıkladı! 16:05
Konyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu Konyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu 15:47
Yapay zeka açıkladı! İşte şampiyonluk oranları Yapay zeka açıkladı! İşte şampiyonluk oranları 15:43
Bodrum FK 3. kez play-offta! Bodrum FK 3. kez play-offta! 15:22
Beşiktaş'ın kupa mesaisi başladı! Beşiktaş'ın kupa mesaisi başladı! 15:00
Kayaalp Ermeni rakibini 78'inci saniyede tuş etti! Kayaalp Ermeni rakibini 78'inci saniyede tuş etti! 14:41
Yiğit Erdoğan'dan bronz madalya! Yiğit Erdoğan'dan bronz madalya! 14:29
F.Bahçe kupaya hazır! F.Bahçe kupaya hazır! 14:25
Hidayet Türkoğlu, FIBA Onur Listesi'ne seçildi! Hidayet Türkoğlu, FIBA Onur Listesi'ne seçildi! 14:23
Lecce - Fiorentina maçı bilgileri Lecce - Fiorentina maçı bilgileri 14:00