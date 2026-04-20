Türkiye Kupası Haberler Fenerbahçe TÜMOSAN Konyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı!

Fenerbahçe TÜMOSAN Konyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş: 20 Nisan 2026, Pazartesi 16:06 Güncelleme: 20 Nisan 2026, Pazartesi 16:22

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı. Kafilede Edson Alvarez, Dorgeles Nene ve Marco Asensio yer almadı.

NENE NEDEN KADROYA ALINMADI?

Öte yandan Aspor'un haberine göre Dorgeles Nene, hafif ağrıları nedeniyle Münih'te kısa süreli tedavi gördüğü için TÜMOSAN Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Oyuncunun ciddi bir sakatlığı bulunmuyor.

Fenerbahçe TÜMOSAN Konyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı!
