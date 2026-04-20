Fenerbahçe TÜMOSAN Konyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı. Kafilede Edson Alvarez, Dorgeles Nene ve Marco Asensio yer almadı.

NENE NEDEN KADROYA ALINMADI?

Öte yandan Aspor'un haberine göre Dorgeles Nene, hafif ağrıları nedeniyle Münih'te kısa süreli tedavi gördüğü için TÜMOSAN Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Oyuncunun ciddi bir sakatlığı bulunmuyor.