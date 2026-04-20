TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun FIBA Onur Listesi'ne seçilme gururu ve heyecanı!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Onur Listesi'ne (Hall of Fame) seçilmesinin kendisi için en büyük onur olduğunu söyledi.

Başkan Türkoğlu, FIBA tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'de 21 Nisan'da gerçekleştirilecek törenle 2026 Onur Listesi'ne dahil olacak.

FIBA Onur Listesi'ne seçilen ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Hidayet Türkoğlu, Aralık 2025'te başlayan bu süreç ve tören öncesinde duyduğu heyecanla ilgili açıklamalarda bulundu.

Listeye seçildiğini öğrendiği ilk anda hissettiklerini anlatan Türkoğlu, "Biraz komik ve tuhaf bir süreçti. FIBA ile gerçekten çok iyi dostluklarımız var. FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis beni aradığında nisan ayındaki programımı sordu. İlk başta anlamadım. 'Bir şey mi var, neden soruyor?' diye sorgulamıştım. İlk başta FIBA Kadınlar Dünya Kupası kura çekimi gibi başka konuları anlattı. Ben de bir programım olmazsa katılmak istediğimi söyledim. Ancak sonra 'Sana başka bir sürprizim var.' dedi. 'FIBA Hall of Fame'e seçildin, seni tebrik ederim.' dedi. Ben de ilk başta 'Anlamadım. Bir daha söyler misin?' dedim. Tebrik ederek, FIBA Hall of Fame'e seçildiğimi ve bunu gönülden hak ettiğimi söyledi. Ben tabii hala telefon görüşmesi sırasında şaşkınlıkla onu dinliyordum. Doğal olarak kısa bir şoktan sonra idrak edip Zagklis'e ve bana oy veren tüm FIBA'ya teşekkür ettim. Bu, benim ve ailem için çok anlamlı ve değerli bir ödül. Zagklis'e ve FIBA'daki heyete beni oraya layık gördükleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

2026 Onur Listesi'ne seçildiğini ilk olarak eşi ve çocuklarıyla paylaştığını aktaran başkan Türkoğlu, "Daha sonra arkadaşlarımla paylaştım. Zagklis, çok kişiyle paylaşmamamı rica etti çünkü ilk onlar anons etmek istiyordu. Hepimiz bir sevinç yaşadık. O an bizim için gerçekten çok değerliydi. 21 Nisan'da da ayrı bir heyecan olacak. Ailem de orada olacak. Onun heyecanını hissediyorum." diye görüş belirtti.

"BÖYLE TAKDİR EDİLMEK EN BÜYÜK ONUR"

Hidayet Türkoğlu, basketbolculuk kariyerinde elde ettiği başarılar sonucunda FIBA Onur Listesi'ne dahil edilmenin en büyük onur olduğunu kaydetti.

Türk basketboluna ilkleri yaşatan süreçlerin oyuncu olarak içinde yer aldığını vurgulayan Türkoğlu, "Bu, kişisel bir başarı. Milli takımda kazandığım başarılar benim için her zaman çok daha değerli olacak. Bireyselden çok takım ve ülkeniz için kazandığın güzel başarılar hala halkımız tarafından takdir ediliyor. Bizlerden sevgilerini eksik etmiyorlar. Beni her geçen gün mutlu eden ve destekleyenlere teşekkür ediyorum. NBA'de de güzel bir kariyerimiz oldu ama milli takım bizim için her zaman ayrı olmuştur. Bunun da ayrı bir güzelliği var. Sporcu olarak her zaman şampiyon olmak ve All-Star'a girmek gibi hedefleriniz oluyor. Böyle bir onurlandırma da bizler için çok anlamlı oluyor. Bu zamana kadar verdiğimiz emeklerin sonunda insanlar tarafından böyle takdir edilmesi bizler için en büyük onurdur." değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

A Milli Basketbol Takımı, Anadolu Efes ve NBA'de geçen 20 yıllık kariyerine sayısız başarılar sığdıran Hidayet Türkoğlu, gençlere ilham olmanın en büyük ödüllerden biri olduğunu belirtti.

Berlin'de düzenlenecek tören öncesinde çok heyecanlı olduğunu dile getiren başkan Türkoğlu, "Etkinliklere katılınca heyecanım daha da artacaktır. Bu, mutlu bir heyecan. Benim ve sevdiklerimin keyif aldığı bir süreç olacak. Önemli olan böyle bir organizasyonun parçası olabilmek. Kendimi çok şanslı hissediyorum. İnşallah basketbola başladığımdan bu zamana kadar gençlere ilham olmuşumdur. Milyonlara keyif veren insan olmuşumdur. Bu, benim için en büyük ödüllerden biridir." şeklinde konuştu.

"BU, TEK BAŞIMA KAZANDIĞIM BİR ÖDÜL DEĞİL"

Sporculuk kariyerinde elde ettiği başarılarda ailesinin, takım arkadaşlarının, antrenörlerin ve yöneticilerin katkısına vurgu yapan Hidayet Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte bir sürü takım arkadaşım ve yöneticim oldu. Birçok hocayla tanıştım. Bu, tek başıma kazandığım bir ödül değil. Bana emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Annemin ettiği dualar... Destekleri dolayısıyla insanlara ne kadar teşekkür etsek az. Bu başarı kolay elde edilmiyor. Eşinizin, ailenizin ve çevreniz desteğiyle elde ediliyor. Beni yalnız bırakmayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizde gerçekten çok kaliteli sporcular var. Bizim zamanımızda da bizler kadar ve daha iyi performans sergileyen arkadaşlar oldu. Bizden sonra da olacaktır. Mutlaka. Gönlümden geçen buradaki (Onur Listesi) sayıların artması. Bu listede ilk olmak beni gururlandırmıştır ama en az benim kadar burada olmayı hak eden insanlar da var. İnşallah onlar da bir gün bu mutluluğu yaşar."

"ALTIN MADALYAYLA EN BÜYÜK BAŞARIYA ULAŞMIŞ OLACAĞIZ"

2016'dan bu yana Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı olarak görev yapan Hidayet Türkoğlu, çok önemli işlere imza attıklarını, milli takımlar düzeyinde kazanacakları altın madalyayla sportif olarak en büyük başarıya ulaşacaklarına inandığını kaydetti.

Yönetici olarak oyunculara başarılı olabilmeleri için en iyi imkanları sağlamaya çalıştıklarının altını çizen başkan Türkoğlu, "Kalıcı olarak yaptığımız şeyler bizim için en değerli olanlardır. Bütün emeği antrenörlerimizin desteğiyle sporcularımız veriyor. Eğer başarılı biri olarak gözüküyorsak, onların elde ettiği başarılar sayesinde başarılı yönetici olarak karşınızda duruyoruz. Kulüplerimiz erkeklerde ve kadınlarda son yıllarda inanılmaz başarılar elde edip ülkemize çok değerli kupalar getirdi. Bunlar bizleri çok gururlandırıyor. Şu ana kadar bir altın madalyamız olmadı. Hep gümüş madalyayla ülkemizi gururlandırdık. İnşallah bir altın madalyayı kazanırsak sportif anlamda da en büyük başarıya ulaşmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.