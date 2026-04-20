Merih Demiral, AFC Şampiyonlar Ligi'nde final için sahaya çıkıyor!

AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Merih Demiral'ın formasını giydiği Al-Ahli ile Japonya temsilcisi Vissel Kobe karşı karşıya gelecek. Organizasyona çeyrek finalden itibaren Suudi Arabistan ev sahipliği yaparken, Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.15'te başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak turda kazanan takım adını 24 Nisan Cumartesi günü oynanacak finale yazdıracak. Milli futbolcu Merih Demiral ve takımı kupayı üst üste ikinci kez kazanmak için mücadele edecek. Öte yandan Japon ekibi Vissel Kobe'nin başında da daha önce Galatasaray'ı çalıştırmış Michael Skibbe görev yapıyor.