Ziraat Türkiye Kupası
Crystal Palace-West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Crystal Palace-West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan Londra derbisiyle devam ediyor! Konferans Ligi'nde yarı finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Crystal Palace, evinde taraftarıyla buluşuyor. Diğer yanda ise kümede kalma hattının hemen üzerinde yer alan ve her puana hayati derecede ihtiyaç duyan West Ham United var. Peki, Crystal Palace - West Ham United maçı saat kaçta? Premier Lig derbisi hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi puan durumu ve takımlardaki son durum...

Premier Lig'de Londra derbisi heyecanı Crystal Palace ile West Ham United arasında yaşanıyor. Ev sahibi Crystal Palace, Konferans Ligi'nde elde ettiği tarihi başarının ardından taraftarı önünde galibiyet arıyor. Kümede kalma hattının hemen üzerinde bulunan West Ham United ise kritik deplasmandan puanla dönmek istiyor. Futbolseverler "Crystal Palace - West Ham United maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Haftanın dikkat çeken Premier Lig karşılaşmalarından biri olan mücadele öncesi puan durumu ve son gelişmeler merak ediliyor. İşte, Crystal Palace - West Ham maçı detayları...

CRYSTAL PALACE - WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele bu akşam saat 22:00'de başlayacak.

CRYSTAL PALACE - WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünyanın en çok izlenen ligi Premier Lig'deki bu randevu, beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

AVRUPA YORGUNU PALACE VS. HAYATTA KALMA SAVAŞI VEREN HAMMERS

Puan tablosundaki uçurum, maçın her iki takım için de ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Konferans Ligi'nde yarı finale yükselmenin verdiği büyük moralle sahaya çıkacak olan "Kartallar", ligde orta sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen Palace, Avrupa yorgunluğuna rağmen derbiyi kazanma hedefinde. Ligde kalma mücadelesi veren "Hammers", ateş hattından uzaklaşmak için Selhurst Park'tan puan veya puanlarla dönmek zorunda. İstikrarsız bir görüntü çizen ekip için bu derbi, sezonun geri kalanı adına kader belirleyici olabilir.

