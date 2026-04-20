Basketbol Avrupa Ligi'nde play-in maçları başlayacak!

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Basketbol Avrupa Ligi'nde play-off'a kalacak son iki takımı belirleyecek kritik play-in maçları 21 Nisan günü başlıyor. Panathinaikos-Monaco ve Barcelona-Kızılyıldız karşılaşmalarıyla heyecan doruğa çıkacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 13:53
Basketbol Avrupa Ligi'nde play-off'a kalacak son iki takımı belirleyecek play-in müsabakaları 21 Nisan'da başlayacak. Normal sezonu 7 ila 10. sırada bitiren takımlar, play-in maçlarında mücadele edecek.

Ligi 7. sırada tamamlayan Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR, sahasında normal sezonu 8. basamakta bitiren Fransız temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak. Telekom Center'da oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

Günün diğer maçında ise sezonu 9. sırada noktalayan İspanyol takımı Barcelona, play-in'e 10. ve son basamaktan giren Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Palau Blaugrana'daki karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak.

Panathinaikos AKTOR-Monaco maçının kazananı play-off'ta Valencia Basket ile karşılaşacak. Kaybeden tarafın ise play-off için bir şansı daha olacak.

Barcelona-Kızılyıldız karşılaşmasını kazanan takım, play-off'un son biletini almak için Panathinaikos AKTOR-Monaco maçının kaybedeniyle karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçın galibi ise play-off'ta normal sezonun lideri Olympiakos ile eşleşecek.

G.Saray'ın yıldızına Premier Lig'den kanca!
G.Saray'da Osimhen kararı!
DİĞER
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! İlk yolcu belli oldu...
CHP'li Uşak Belediyesi'ne ikinci dalga yolsuzluk operasyonu: 28 şüpheli gözaltında
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nelsson'dan G.Saray'daki geleceği hakkında açıklama!
"Topun koluna geldiği net ortada"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Crystal Palace-West Ham maçı bilgileri Crystal Palace-West Ham maçı bilgileri 13:15
Noa Lang'ın G.Saray'daki geleceği belli oldu! Noa Lang'ın G.Saray'daki geleceği belli oldu! 12:03
Manisa Basket'te tehlike geçmedi! Manisa Basket'te tehlike geçmedi! 11:36
Montella'dan Spalletti'ye: Kenan Yıldız konusunda... Montella'dan Spalletti'ye: Kenan Yıldız konusunda... 11:36
Nelsson'dan G.Saray'daki geleceği hakkında açıklama! Nelsson'dan G.Saray'daki geleceği hakkında açıklama! 11:25
Efeler Ligi'nde şampiyonluk maçları! Efeler Ligi'nde şampiyonluk maçları! 11:24
Daha Eski
Göztepe son 10 maçta 1 kez kazandı! Göztepe son 10 maçta 1 kez kazandı! 11:08
Trabzonspor’da son dakika sendromu! Trabzonspor’da son dakika sendromu! 11:02
"Çok mutlu ve gururluyum" "Çok mutlu ve gururluyum" 11:01
Berka Buse Özden'den açıklamalar! Berka Buse Özden'den açıklamalar! 10:48
Zehra Güneş'ten açıklamalar! Zehra Güneş'ten açıklamalar! 10:38
G.Saray'da Osimhen kararı! G.Saray'da Osimhen kararı! 10:35