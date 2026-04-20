Samsunspor'da, Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı!

Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan'da Beşiktaş'ı sahasında 2-1 mağlup eden Samsunspor, ara vermeden Türkiye Kupası çeyrek finalinde 23 Nisan Perşembe günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde, Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma; rondo ve şut organizasyonlarıyla devam etti. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş karşılaşmasında forma giyen oyuncular günü fitness salonunda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı.