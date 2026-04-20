Lukaku'nun geleceği belli oluyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeydi
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Romelu Lukaku ile alakalı sıcak gelişmeler yaşanıyor. Belçikalı yıldızın Napoli'deki geleceği bugün belli olacak. İşte detaylar... (Son Dakika Transfer Haberleri)
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 16:22
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Romelu Lukaku ile alakalı sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Belçikalı golcünün İtalyan ekip Napoli'deki geleceği merak konusu haline gelmişti.
Yıldız golcü, milli takımda geçirdiği sakatlık sonrası sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalmıştı ardından tedavisine ülkesi Belçika'da devam etmişti.
La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre; İtalya'ya dönen Lukaku, bugün Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ve teknik direktör Antonio Conte ile görüşecek.
Haberde yer alan diğer detaylarda; bugün yapılacak görüşmenin ardından Lukaku'nun geleceğiyle ilgili kararın ve muhtemel yol haritasının belirleneceği kaydedildi.
Napoli'de bu sezon sadece 8 maça çıkan ve 64 dakika süre alan Lukaku 1 gol attı.
Belçikalı golcünün sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.