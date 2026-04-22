CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor Deniz Türüç'ten motivasyon konuşması

Deniz Türüç'ten motivasyon konuşması

Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi uzatmalar sonucu 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran TÜMOSAN Konyaspor, mücadele sonrası Deniz Türüç'ün motivasyon konuşmasını paylaştı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 09:35
Deniz Türüç'ten motivasyon konuşması

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden TÜMOSAN Konyaspor, normal süresi 0-0 biten maçta rakibini 120+2. dakikada Marko Jevtovic'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Konya ekibi, mücadele sonrası Deniz Türüç'ün motivasyon konuşmasını paylaştı. Yeşil-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, çok sayıda etkileşim aldı.

Deniz Türüç, 2019/20 sezonunda Fenerbahçe formasını terletmişti. 2020/21 sezonu başında kiralandığı Başakşehir'e 2021/22 sezonunda bonservisiyle transfer olan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz ara transfer döneminde TÜMOSAN Konyaspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

İŞTE O PAYLAŞIM

DİĞER
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
