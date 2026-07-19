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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Sane'den Musiala'ya çağrı: Galatasaray'a gel!

Sane'den Musiala'ya çağrı: Galatasaray'a gel!

Galatasaray, 10 numara transferi için ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların gündemine Bayern Münih'in yıldız ismi Jamal Musiala gelirken, Leroy Sane'nin Alman Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olduğu Musiala ile olası transfer üzerine görüştüğü iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Sane'den Musiala'ya çağrı: Galatasaray'a gel!

Türkiye'de en az Victor Osimhen kadar ses getirecek bir oyuncu için bütün şartlarını zorlayan Galatasaray, 10 numaralı bölgeye müthiş bir dünya yıldızı getirmek istiyor.

Sane'den Musiala'ya çağrı: Galatasaray'a gel!

Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala'yı isteyen sarı-kırmızılılar, her yolu deniyor. Bir yandan Bruno Fernandes ve Can Uzun için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, çok büyük bir hayalin de peşinden koşuyor.

Sane'den Musiala'ya çağrı: Galatasaray'a gel!

Alman ekibinin 23 yaşındaki 10 numarası Jamal Musiala için Galatasaray yönetimi bir süredir masada bulunuyor.

Sane'den Musiala'ya çağrı: Galatasaray'a gel!

BÜYÜME HEDEFİNİ ANLATTI

Saibari transferi sonrası bu bölgedeki yıldız sayısı üçe yükselen Bayern Münih, Musiala'nın geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle olası bir kiralamaya sıcak bakabilir. Bu nedenle Galatasaray tıpkı Osimhen'de olduğu gibi uzun görüşmeler sonucu kiralama formülü ile mutlu sona ulaşmak istiyor.

Sane'den Musiala'ya çağrı: Galatasaray'a gel!

Yıldız futbolcunun Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Leroy Sane de, Musiala ile konuşarak Türkiye'deki ortamı ve Galatasaray'ın hedeflerini anlatarak transferi için olumlu referans oldu.

Sane'den Musiala'ya çağrı: Galatasaray'a gel!

DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR

Geçen sezon yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle Bundesliga'da sadece 15 maçta forma giyen Musiala, yeni sezonda düzenli olarak forma giymek istiyor. Ancak Bayern Münih'in yaptığı Saibari hamlesi ve Karl'ın takımdaki varlığı nedeniyle istediği forma şansına ulaşması zaman alabilir.

Sane'den Musiala'ya çağrı: Galatasaray'a gel!

Bu nedenle hem kulübü hem de oyuncunun 1 yıllık kiralama konusunu değerlendirme ihtimali bulunuyor.

Sane'den Musiala'ya çağrı: Galatasaray'a gel!

KOMPANY İLE GÖRÜŞECEK

Bayern Münih'teki geleceğini netleştirmeden adım atmak istemeyen Musiala, transfer sürecinde aceleci davranmıyor. Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany ile görüşecek olan 23 yaşındaki futbolcu, geniş rotasyonlu kadrodaki şansını değerlendirecek. Ardından düzenli forma giymek için ayrılmayı mı takımda kalmayı mı seçeceğine karar verecek.

Sane'den Musiala'ya çağrı: Galatasaray'a gel!

DEVLER PEŞİNDE

Jamal Musiala henüz geleceği ile ilgili kararı vermiş değil. Bu nedenle Galatasaray dışında ilgilenen kulüpler de beklemeye geçmiş durumda.

Sane'den Musiala'ya çağrı: Galatasaray'a gel!

Özellikle İngiltere ve İspanya'dan bazı takımlarla ismi anılan 23 yaşındaki oyuncunun süreci ne kadar uzarsa Galatasaray'ın eli o kadar güçlenecek.

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