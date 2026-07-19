Sane'den Musiala'ya çağrı: Galatasaray'a gel!
Galatasaray, 10 numara transferi için ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların gündemine Bayern Münih'in yıldız ismi Jamal Musiala gelirken, Leroy Sane'nin Alman Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olduğu Musiala ile olası transfer üzerine görüştüğü iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
BÜYÜME HEDEFİNİ ANLATTI
Saibari transferi sonrası bu bölgedeki yıldız sayısı üçe yükselen Bayern Münih, Musiala'nın geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle olası bir kiralamaya sıcak bakabilir. Bu nedenle Galatasaray tıpkı Osimhen'de olduğu gibi uzun görüşmeler sonucu kiralama formülü ile mutlu sona ulaşmak istiyor.
Yıldız futbolcunun Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Leroy Sane de, Musiala ile konuşarak Türkiye'deki ortamı ve Galatasaray'ın hedeflerini anlatarak transferi için olumlu referans oldu.
DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR
Geçen sezon yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle Bundesliga'da sadece 15 maçta forma giyen Musiala, yeni sezonda düzenli olarak forma giymek istiyor. Ancak Bayern Münih'in yaptığı Saibari hamlesi ve Karl'ın takımdaki varlığı nedeniyle istediği forma şansına ulaşması zaman alabilir.
Bu nedenle hem kulübü hem de oyuncunun 1 yıllık kiralama konusunu değerlendirme ihtimali bulunuyor.
KOMPANY İLE GÖRÜŞECEK
Bayern Münih'teki geleceğini netleştirmeden adım atmak istemeyen Musiala, transfer sürecinde aceleci davranmıyor. Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany ile görüşecek olan 23 yaşındaki futbolcu, geniş rotasyonlu kadrodaki şansını değerlendirecek. Ardından düzenli forma giymek için ayrılmayı mı takımda kalmayı mı seçeceğine karar verecek.
DEVLER PEŞİNDE
Jamal Musiala henüz geleceği ile ilgili kararı vermiş değil. Bu nedenle Galatasaray dışında ilgilenen kulüpler de beklemeye geçmiş durumda.
Özellikle İngiltere ve İspanya'dan bazı takımlarla ismi anılan 23 yaşındaki oyuncunun süreci ne kadar uzarsa Galatasaray'ın eli o kadar güçlenecek.
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