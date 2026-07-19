BÜYÜME HEDEFİNİ ANLATTI Saibari transferi sonrası bu bölgedeki yıldız sayısı üçe yükselen Bayern Münih, Musiala'nın geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle olası bir kiralamaya sıcak bakabilir. Bu nedenle Galatasaray tıpkı Osimhen'de olduğu gibi uzun görüşmeler sonucu kiralama formülü ile mutlu sona ulaşmak istiyor.

Yıldız futbolcunun Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Leroy Sane de, Musiala ile konuşarak Türkiye'deki ortamı ve Galatasaray'ın hedeflerini anlatarak transferi için olumlu referans oldu.