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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dev takas! Lige damga vuracak

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dev takas! Lige damga vuracak

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ile Beşiktaş için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Transfer döneminde yoğun mesai harcayan iki ezeli rakibin, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek amacıyla takas formülünü değerlendirebileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dev takas! Lige damga vuracak

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dikkat çeken bir takas iddiası gündeme geldi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dev takas! Lige damga vuracak

Takvim'in haberine göre, siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dev takas! Lige damga vuracak

Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yönetimin de Beşiktaş'ın başarılı stoperi Emirhan Topçu için temaslarda bulunduğu öne sürüldü.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dev takas! Lige damga vuracak

Kulislerden sızan bilgilere göre iki ezeli rakibin, transfer görüşmelerini karşılıklı oyuncu takası formülü üzerinden değerlendirdiği ve anlaşma zemini aradığı ifade ediliyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dev takas! Lige damga vuracak

Tarafların görüşmelerde mutlu sona ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dev takas! Lige damga vuracak

Hem Oğuz Aydın hem de Emirhan Topçu'nun kulüpleriyle olan sözleşmeleri 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dev takas! Lige damga vuracak

Transfermarkt verilerine göre 25 yaşındaki iki futbolcunun da güncel piyasa değeri 7 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dev takas! Lige damga vuracak

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile 39 maçta 1316 dakika süre alan Oğuz Aydın 4 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dev takas! Lige damga vuracak

Emirhan Topçu ile Beşiktaş forması ile 29 maçta 2456 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dev takas! Lige damga vuracak

Transfer görüşmelerine ilişkin kulüplerden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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