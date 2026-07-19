Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dev takas! Lige damga vuracak
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ile Beşiktaş için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Transfer döneminde yoğun mesai harcayan iki ezeli rakibin, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek amacıyla takas formülünü değerlendirebileceği öne sürüldü. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dikkat çeken bir takas iddiası gündeme geldi.
Takvim'in haberine göre, siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yönetimin de Beşiktaş'ın başarılı stoperi Emirhan Topçu için temaslarda bulunduğu öne sürüldü.
Kulislerden sızan bilgilere göre iki ezeli rakibin, transfer görüşmelerini karşılıklı oyuncu takası formülü üzerinden değerlendirdiği ve anlaşma zemini aradığı ifade ediliyor.
Tarafların görüşmelerde mutlu sona ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor.
Hem Oğuz Aydın hem de Emirhan Topçu'nun kulüpleriyle olan sözleşmeleri 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
Transfermarkt verilerine göre 25 yaşındaki iki futbolcunun da güncel piyasa değeri 7 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile 39 maçta 1316 dakika süre alan Oğuz Aydın 4 asistlik katkı sağladı.
Emirhan Topçu ile Beşiktaş forması ile 29 maçta 2456 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.
Transfer görüşmelerine ilişkin kulüplerden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.