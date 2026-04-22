Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Galatasaray - Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşmasıyla devam ediyor. Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, sahasında yarı final bileti için mücadele edecek. Kupada sürpriz sonuçlara imza atan Gençlerbirliği ise deplasmanda tur arayacak. Taraftarlar "Galatasaray kupa maçı bugün ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. RAMS Park'taki kritik randevunun ATV üzerinden canlı yayınlanması beklenirken, maçın detayları yoğun ilgi görüyor. Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ZTK çeyrek final maçı canlı yayın bilgisi ve detayları FOTOMAÇ.com'da...

GALATASARAY - NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu heyecan dolu maç bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

ZTK GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? (ŞİFRESİZ İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya Grubu, bu dev maçı şifresiz olarak ATV ekranlarında yayınlayacak.

TEK MAÇ ELEME SİSTEMİ

Karşılaşma tek maç üzerinden oynandığı için 90 dakika sonunda beraberlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma devresine geçilecek. Eşitliğin devamı halinde ise yarı finale yükselecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın oynanacak Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını, Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy üstlenecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, İlkay, Lang, Icardi

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Zuzek, Goutas Hanousek, Dele-Bashiru, Koita, Oğulcan Ü., Göktan Gürpüz, Niang, Tongya

CİMBOM 5'TE 5 YAPTI

İki takım, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, son maçlarda G.Saray'ın üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği ile oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Cimbom bunlara bir yenisini daha eklemek istiyor.

BURUK'TAN DERBİ ÖNLEMİ

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, G.Birliği maçı öncesinde takımda bazı isimleri dinlendirecek. Başarılı çalıştırıcı, hafta sonunda oynanacak olan zorlu F.Bahçe derbisini düşünerek bazı isimleri kulübeye çekecek. Uğurcan, Barış, Sane, Sanchez ve Abdülkerim gibi isimler derbi için dinlendirilecek.

KUPADA 10 MAÇTIR FİRE VERMİYOR

G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 10 maçta yenilmedi. Son şampiyon G.Saray, 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilmişti. Bundan sonra sahaya çıktığı 10 maçın 8'sini kazandı, 2 kez berabere kaldı.