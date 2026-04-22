Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'ı yıkan haber! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın uzun süredir transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu'nu takıma kazandıracağı iddia edilmişti. Milli yıldızın sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
22 Nisan 2026 10:38
"KOLLARIMIZ AÇIK BEKLİYORUZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz aylarda İtalyan basınına verdiği röportajda, "Hakan'ı 15 yıldır tanıyorum, Galatasaray taraftarıdır ve taraftarlarımız onun buraya gelmesini istiyor. Onu kollarımız açık bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
"BİR GÜN GALATASARAY FORMASI GİYECEK"
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Hakan, Türk milli takımının ikonlarından biri ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olur bilmiyorum ama bir gün onu mutlaka Galatasaray formasıyla göreceğimize inanıyorum." demişti.
Milli futbolcunun menajeri Gordon Stipic, geçtiğimiz günlerde İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya yaptığı açıklamada oyuncusunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
"HAKAN, INTER'DE MUTLU"
Stipic, "Genel bir kural olarak söylentiler hakkında yorum yapmam. Ancak bu durumda, gerçekleri kesin bir şekilde açıklığa kavuşturmak benim için önemli. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve hem İtalya'da hem de kulübünde oldukça mutlu.
"GALATASARAY'DAN GİRİŞİM OLMADI"
Galatasaray'a olası bir transferle ilgili kamuoyundaki spekülasyonlar geçmişte de defalarca gündeme geldi ve şimdi yeniden ortaya atılıyor. Ancak gerçekler net: Ne geçen yaz ne de ocak ayında Galatasaray ile herhangi bir görüşme gerçekleşmedi. Hiçbir zaman somut bir girişim ya da talep olmadı.
"INTER'DEKİ ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİNE VE DÜNYA KUPASI'NA ODAKLANDI"
Hakan şu anda tamamen asıl önemli olan konuya odaklanmış durumda: Inter, şampiyonluk mücadelesi ve takım arkadaşlarıyla birlikte başarıya ulaşmak. Her hafta sahadaki performansı, tutkusu ve sorumluluk bilinciyle kalitesini ve takım için ne kadar önemli olduğunu göstermeye devam ediyor. Aynı zamanda yaklaşan Dünya Kupası'na büyük bir gurur ve kararlılıkla hazırlanıyor; burada milli takım kaptanı olarak ülkesine liderlik edecek olması onun için büyük bir onur ve her şey demek." ifadelerini kullandı.
Yıllardır Galatasaray'ın gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
KARİYERİNE INTER'DE DEVAM EDECEK
La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; tecrübeli futbolcu, kariyerine Inter'de devam etmek istiyor.
HOCASI İKNA ETTİ, GALATASARAY GERİ ADIM ATTI
Haberde İtalyan ekibinin teknik direktörü Cristian Chivu'nun milli futbolcuyu takımda kalmaya ikna ettiği ve Galatasaray'ın transferde geri adım attığı belirtildi.
Inter yönetiminin de sözleşmesi 2027 yılında sona erecek milli futbolcuya yeni sözleşme önermeye hazırlandığı kaydedildi.
Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 30 maçta 12 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi. 32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.
