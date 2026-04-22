Beşiktaş, El Bilal Toure'nin bonservisini alacak mı? İtalyan basını duyurdu

Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, rekabet seviyesi yüksek bir kadro ile şampiyonluk yarışı içerisinde olmayı hedefliyor.

Yeni isimlerin yanı sıra kiralık olarak forma giyen ve performansı beğenilen oyuncuların da bonservisini almak istiyor.

Sezon başı Atalanta'dan kiralanan El Bilal Toure için de karar verildi. Malili forvetin 15 gol atması halinde 15 milyon euro'luk opsiyon devreye girecekti ancak sayılı maç kala Toure'nin 6 golü bulunuyor.

Ancak Tuttomercato'da yer alan habere göre; Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

Haberde yer alan diğer detaylarda; Atalanta'nın oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği ama El Bilal Toure'nin 11-15 milyon euro arasında bir bedelle Beşiktaş'a transfer olacağını bildiriyor.

