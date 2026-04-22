CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig CANLI | Bournemouth - Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de Bournemouth rüzgarı esmeye devam ediyor! Yenilmezlik serisini 13 maça çıkararak kulüp rekoru kıran ev sahibi ekip, gözünü ilk 7 sıraya dikti. Chelsea ve Brentford ile puanlarını eşitleyen Bournemouth, sahasında kazanarak Avrupa potasına girmeyi hedefliyor. Diğer tarafta ise ligde kalma savaşı veren Leeds United, zorlu deplasmanda puan arıyor. Peki, Bournemouth - Leeds United maçı bugün saat kaçta? Premier Lig maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11'leri ve son istatistikler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 11:28
Bournemouth - Leeds United maçı canlı anlatım için tıklayınız....

Premier Lig'de heyecan Bournemouth - Leeds United karşılaşmasıyla devam ediyor. Ev sahibi Bournemouth, yakaladığı 13 maçlık yenilmezlik serisiyle kulüp rekorunu kırarken Avrupa kupaları yarışında iddiasını sürdürüyor. Chelsea ve Brentford ile puanlarını eşitleyen ekip, sahasında kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor. "Bournemouth - Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Leeds United ise kümede kalma mücadelesi verirken zorlu deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor. Bournemouth - Leeds United Premier Lig maçı detayları FOTOMAÇ.com'da...

BOURNEMOUTH - LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Vitality Stadyumu'nda oynanacak bu kritik karşılaşma bu akşam saat 22:00'de (TSİ) başlayacak.

BOURNEMOUTH - LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig heyecanı beIN SPORTS kanalında canlı yayınlanacak.

BOURNEMOUTH'UN TARİHİ SERİSİ

Oynadığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmeyen (6 galibiyet, 7 beraberlik) Bournemouth, ligde 8. sıraya kadar tırmandı. Bu akşam alacakları galibiyet, onları ilk 7'nin kalıcı adaylarından biri yapacak.

LEEDS UNITED'IN YAŞAM SAVAŞI

Küme düşme korkusunu ensesinde hisseden konuk ekip için her puan altın değerinde. Geçtiğimiz Eylül ayında oynanan ilk maçta 93. dakikada buldukları golle 2-2'lik beraberliği kurtaran Leeds, yine bir sürpriz peşinde.

BOURNEMOUTH - LEEDS UNITED MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

ASpor CANLI YAYIN

Fred ve Torreira takım arkadaşı mı oluyor?
Hakan'dan G.Saray'ı yıkan haber!
DİĞER
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Onursal Adıgüzel dahil 19 şüpheli tutuklandı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Usta yazarlardan sert sözler!
Beşiktaş'tan sol beke flaş Grimaldo hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fred ve Torreira takım arkadaşı mı oluyor? Fred ve Torreira takım arkadaşı mı oluyor? 12:01
Ziraat Bankkart - Galatasaray maçı bilgileri Ziraat Bankkart - Galatasaray maçı bilgileri 12:00
Ufuk Sarıca, Karşıyaka'ya karşı! Ufuk Sarıca, Karşıyaka'ya karşı! 11:59
Beşiktaş'tan sol beke flaş Grimaldo hamlesi! Beşiktaş'tan sol beke flaş Grimaldo hamlesi! 11:55
Burnley - Manchester City maçı bilgileri Burnley - Manchester City maçı bilgileri 11:41
Merkezefendi ile Galatasaray erteleme maçı! Merkezefendi ile Galatasaray erteleme maçı! 11:39
Daha Eski
Muaythai branşında madalya hedefi! Muaythai branşında madalya hedefi! 11:32
Bournemouth - Leeds United maçı bilgileri Bournemouth - Leeds United maçı bilgileri 11:28
Beşiktaş'tan İtalya'ya transfer çıkarması! Beşiktaş'tan İtalya'ya transfer çıkarması! 11:24
A Milli Kadın Basketbol'un Dünya Kupası rakipleri! A Milli Kadın Basketbol'un Dünya Kupası rakipleri! 11:20
ATV İZLE | G.Saray-Natura Dünyası G.Birliği ATV İZLE | G.Saray-Natura Dünyası G.Birliği 11:13
Hidayet Türkoğlu'na FIBA Hall of Fame ödülü! Hidayet Türkoğlu'na FIBA Hall of Fame ödülü! 11:12