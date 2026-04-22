Gündem sarsacak transfer iddiası! Fred ve Torreira takım arkadaşı mı oluyor?
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe forması giyen Fred ve Galatasaray forması giyen Lucas Torreira ile ilgili ses getirecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilya basını, aynı takımın iki futbolcuyu istediğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 12:01
Fenerbahçe ve Galatasaray'da yapılacak transferlerin yanı sıra birçok oyuncuyla yollar ayrılacak.
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Fred geliyor. Bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Brezilyalı futbolcunun ülkesine döneceği iddia edildi.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Lucas Torreira'nın ise ailesine daha yakın olmak için takımdan ayrılarak kariyerini Güney Amerika'da sürdüreceği öne sürüldü.
Brezilya basını, iki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
ATLETICO MINEIRO İKİSİNİ DE İSTİYOR
Moon BH kaynaklı haberde; Atletico Mineiro, Fred ve Lucas Torreira'yı transfer etmek istiyor.
Haberde Brezilya ekibinin Lucas Torreira için 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %10 pay teklif ettiği ancak Uruguaylı futbolcunun sarı-kırmızılı takımda kalmak istediği için teklifin reddedildiği belirtildi.
Fred'in ise en cazip aday olduğu ve kulübün aylardır tecrübeli futbolcuyla temas halinde olduğu aktarıldı.
Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 43 maçta 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Deneyimli futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Fred ise Fenerbahçe formasıyla görev aldığı 42 maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı yaptı. Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl opsiyon da bulunuyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.