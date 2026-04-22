Ziraat Türkiye Kupası
Gündem sarsacak transfer iddiası! Fred ve Torreira takım arkadaşı mı oluyor?

Gündem sarsacak transfer iddiası! Fred ve Torreira takım arkadaşı mı oluyor?

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe forması giyen Fred ve Galatasaray forması giyen Lucas Torreira ile ilgili ses getirecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilya basını, aynı takımın iki futbolcuyu istediğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 12:01
Gündem sarsacak transfer iddiası! Fred ve Torreira takım arkadaşı mı oluyor?

Trendyol Süper Lig'de bitime 4 hafta kala kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Gündem sarsacak transfer iddiası! Fred ve Torreira takım arkadaşı mı oluyor?

Pazar günü RAMS Park'ta dev derbide karşılaşacak olan iki takım, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

Gündem sarsacak transfer iddiası! Fred ve Torreira takım arkadaşı mı oluyor?

Son yıllarda yaptıkları transferlerle dikkatleri çeken iki ezeli rakibin önümüzdeki transfer döneminin de en hareketli takımları olması bekleniyor.

Gündem sarsacak transfer iddiası! Fred ve Torreira takım arkadaşı mı oluyor?

Fenerbahçe ve Galatasaray'da yapılacak transferlerin yanı sıra birçok oyuncuyla yollar ayrılacak.

Gündem sarsacak transfer iddiası! Fred ve Torreira takım arkadaşı mı oluyor?

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Fred geliyor. Bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Brezilyalı futbolcunun ülkesine döneceği iddia edildi.

Gündem sarsacak transfer iddiası! Fred ve Torreira takım arkadaşı mı oluyor?

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Lucas Torreira'nın ise ailesine daha yakın olmak için takımdan ayrılarak kariyerini Güney Amerika'da sürdüreceği öne sürüldü.

Gündem sarsacak transfer iddiası! Fred ve Torreira takım arkadaşı mı oluyor?

Brezilya basını, iki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Gündem sarsacak transfer iddiası! Fred ve Torreira takım arkadaşı mı oluyor?

ATLETICO MINEIRO İKİSİNİ DE İSTİYOR

Moon BH kaynaklı haberde; Atletico Mineiro, Fred ve Lucas Torreira'yı transfer etmek istiyor.

Gündem sarsacak transfer iddiası! Fred ve Torreira takım arkadaşı mı oluyor?

Haberde Brezilya ekibinin Lucas Torreira için 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %10 pay teklif ettiği ancak Uruguaylı futbolcunun sarı-kırmızılı takımda kalmak istediği için teklifin reddedildiği belirtildi.

Gündem sarsacak transfer iddiası! Fred ve Torreira takım arkadaşı mı oluyor?

Fred'in ise en cazip aday olduğu ve kulübün aylardır tecrübeli futbolcuyla temas halinde olduğu aktarıldı.

Gündem sarsacak transfer iddiası! Fred ve Torreira takım arkadaşı mı oluyor?

Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 43 maçta 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Deneyimli futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Gündem sarsacak transfer iddiası! Fred ve Torreira takım arkadaşı mı oluyor?

Fred ise Fenerbahçe formasıyla görev aldığı 42 maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı yaptı. Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl opsiyon da bulunuyor.

