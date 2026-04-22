Ziraat Türkiye Kupası
Cansu Şeyhoğlu, Dünya Gençler Taekwondo ikincisi oldu!

Cansu Şeyhoğlu, Dünya Gençler Taekwondo ikincisi oldu!

Özbekistan'da düzenlenen Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda Aydınlı milli sporcu Cansu Şeyhoğlu, 59 kilogram kategorisinde gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 13:16 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 13:17
Cansu Şeyhoğlu, Dünya Gençler Taekwondo ikincisi oldu!

Özbekistan'da düzenlenen Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda 59 kilogram kategorisinde mücadele eden ve Aydın'da yetişen milli sporcu Cansu Şeyhoğlu, dünya ikincisi oldu.

Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada mücadele eden ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü altyapısında yetişen milli sporcu Cansu Şeyhoğlu da performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Şampiyona boyunca sergilediği azim, disiplin ve yüksek mücadele gücüyle dikkat çeken milli sporcu, birbirinden güçlü rakiplerle karşılaştığı organizasyonda çıktığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını finale yazdırmayı başardı. Final müsabakasında Çinli rakibiyle başa baş bir mücadele ortaya koyan Şeyhoğlu, karşılaşmayı çok az bir puan farkıyla kaybetmesine rağmen 'Dünya İkinciliği' derecesi elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Uluslararası arenada elde ettiği dereceyle birlikte milli sporcu Cansu Şeyhoğlu, önümüzdeki aylarda düzenlenecek Gençlik Olimpiyatları için de en güçlü adaylardan biri oldu.

Başarılı sporcuyu tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Milli sporcumuzun genç yaşına rağmen elde ettiği bu başarı, hem Türk taekwondosunun geleceği adına umut verirken hem de altyapı çalışmalarının ne denli önemli sonuçlar doğurduğunu ortaya koydu. İl Müdürlüğü olarak, ülkemizi uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden milli sporcumuz Cansu Şeyhoğlu'nu ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Hakan'dan G.Saray'ı yıkan haber!
Galatasaray'a gol makinesi!
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
CANLI | Trump ABD-İran ateşkesini uzattı | İran İsrail bağlantılı gemileri ele geçirdi
Usta yazarlardan sert sözler!
Beşiktaş'tan sol beke flaş Grimaldo hamlesi!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un maçlarının hakemi açıklandı Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un maçlarının hakemi açıklandı 12:46
Galatasaray-Gençlerbirliği maçının VAR'ı belli oldu Galatasaray-Gençlerbirliği maçının VAR'ı belli oldu 12:16
Fred ve Torreira takım arkadaşı mı oluyor? Fred ve Torreira takım arkadaşı mı oluyor? 12:01
Ziraat Bankkart - Galatasaray maçı bilgileri Ziraat Bankkart - Galatasaray maçı bilgileri 12:00
Ufuk Sarıca, Karşıyaka'ya karşı! Ufuk Sarıca, Karşıyaka'ya karşı! 11:59
Beşiktaş'tan sol beke flaş Grimaldo hamlesi! Beşiktaş'tan sol beke flaş Grimaldo hamlesi! 11:55
Daha Eski
Burnley - Manchester City maçı bilgileri Burnley - Manchester City maçı bilgileri 11:41
Merkezefendi ile Galatasaray erteleme maçı! Merkezefendi ile Galatasaray erteleme maçı! 11:39
Muaythai branşında madalya hedefi! Muaythai branşında madalya hedefi! 11:32
Bournemouth - Leeds United maçı bilgileri Bournemouth - Leeds United maçı bilgileri 11:28
Beşiktaş'tan İtalya'ya transfer çıkarması! Beşiktaş'tan İtalya'ya transfer çıkarması! 11:24
A Milli Kadın Basketbol'un Dünya Kupası rakipleri! A Milli Kadın Basketbol'un Dünya Kupası rakipleri! 11:20