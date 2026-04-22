Cansu Şeyhoğlu, Dünya Gençler Taekwondo ikincisi oldu!

Özbekistan'da düzenlenen Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda 59 kilogram kategorisinde mücadele eden ve Aydın'da yetişen milli sporcu Cansu Şeyhoğlu, dünya ikincisi oldu.

Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada mücadele eden ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü altyapısında yetişen milli sporcu Cansu Şeyhoğlu da performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Şampiyona boyunca sergilediği azim, disiplin ve yüksek mücadele gücüyle dikkat çeken milli sporcu, birbirinden güçlü rakiplerle karşılaştığı organizasyonda çıktığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını finale yazdırmayı başardı. Final müsabakasında Çinli rakibiyle başa baş bir mücadele ortaya koyan Şeyhoğlu, karşılaşmayı çok az bir puan farkıyla kaybetmesine rağmen 'Dünya İkinciliği' derecesi elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Uluslararası arenada elde ettiği dereceyle birlikte milli sporcu Cansu Şeyhoğlu, önümüzdeki aylarda düzenlenecek Gençlik Olimpiyatları için de en güçlü adaylardan biri oldu.

Başarılı sporcuyu tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Milli sporcumuzun genç yaşına rağmen elde ettiği bu başarı, hem Türk taekwondosunun geleceği adına umut verirken hem de altyapı çalışmalarının ne denli önemli sonuçlar doğurduğunu ortaya koydu. İl Müdürlüğü olarak, ülkemizi uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden milli sporcumuz Cansu Şeyhoğlu'nu ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadeleri yer aldı.