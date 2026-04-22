Usta yazarlardan sert sözler! "Fenerbahçe'yi bu hale düşürenler utansın"

Santrforun yok! Yoruldun, yıprandın derbi için... Maçın başından sonuna dek bütün istatistiklerde önde olup penaltılara kalmanın sebebini umarım Fenerbahçe Yönetimi anlamıştır. Topunla, tüfeğinle çıktığın bir karşılaşma uzadıkça uzadı. Santrforları gönderip yerine Cherif dışında kimseyi almadınız. Bir çocuğa şampiyonluk emanet ettiniz. Ama olmaz! Ve sonunda bir penaltı ile elendiniz. Fenerbahçe'nin bu ekiple herhangi bir kupa ihtimali zaten yoktu. Türkiye Kupasına veda ettiler. Büyük ihtimalle hafta sonu lig yarışı da biter. Fenerbahçe'yi bu hale düşürenler utansın! Eğer utanacak yüzünüz varsa...