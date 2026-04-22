Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Bernardo Silva çalımı!

Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Kanarya yıldız isimleri kadrosuna katarak taraftarlarını coşturmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Bernardo Silva ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 06:50
Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de yönetim, taraftarını coşturacak bir hamleye hazırlanıyor.

Hedefteki isim; Manchester City'den sezon sonunda ayrılacağı açıklanan Bernardo Silva...

Galatasaray'ın yaklaşık 5 aydır temasta olduğu Portekizli oyuncu için harekete geçen sarı-lacivertliler, teklif hazırlığına başladı.

Yönetim, Galatasaray'ın sunduğu teklifin üzerinde ücret önererek Bernardo Silva'nın kapısını çalacak.

DERBİ SONRASI RESMİ ADIM

Sarı-lacivertlilerde hedef; hem 31 yaşındaki on numaraya Dünya Kupası'ndan önce imzayı attırmak hem de ezeli rakibi Galatasaray'a yüzyılın çalımını atmak. Sarı-lacivertli camianın önde gelen isimleri de bu transfer için kulübe maddi destek sağlayacak.

Fenerbahçe'de sportif direktör Devin Özek ile futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, Galatasaray derbisinden sonra İngiltere'ye giderek Portekizli süper starın menajeriyle ilk görüşmeyi yapacak.

9 YILDIR CITY'DE

Manchester City, 2017'nin yaz aylarında Bernardo Silva'yı Fransız ekibi Monaco'dan tam 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldı.

9 sezondur İngiliz ekibinin formasını giyen Bernardo, takımın kaptanlığını yapıyor.

SEMEDO DEVREDE

Fenerbahçe yönetimi, Nelson Semedo'yu da bu transfer için devreye soktu. Milli takımdan arkadaşını arayan Portekizli, F.Bahçe'yi ve gelecek planlarını anlatıyor. Galatasaray ise İlkay Gündoğan'ı bu transferde aracı olarak kıldı.

