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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Jhon Duran komşularını çılgına çevirdi! Polise şikayet ettiler

Jhon Duran komşularını çılgına çevirdi! Polise şikayet ettiler

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı ancak ara transfer döneminde takımdan ayrılan Jhon Duran, gündem olmaya devam ediyor. Adı son olarak Galatasaray ile anılan Kolombiyalı futbolcu, polise şikayet edildi. İşte sebebi... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 12:54
Jhon Duran komşularını çılgına çevirdi! Polise şikayet ettiler

Fenerbahçe, sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen Jhon Duran'ı kiralayarak büyük ses getirmişti.

Jhon Duran komşularını çılgına çevirdi! Polise şikayet ettiler

Sarı-lacivertlilerde bekleneni veremeyen Kolombiyalı forvet, ara transfer döneminde takımdan ayrılmıştı.

Jhon Duran komşularını çılgına çevirdi! Polise şikayet ettiler

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Zenit'e kiralanan genç futbolcu, Rus ekibinde de beklenen performansı sergileyemedi.

Jhon Duran komşularını çılgına çevirdi! Polise şikayet ettiler

Fenerbahçe'de çalkantılı bir dönem geçiren Duran'ın adı son günlerde Galatasaray ile anılıyor.

Jhon Duran komşularını çılgına çevirdi! Polise şikayet ettiler

Sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ile yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Jhon Duran transferine onay verdiği iddia edilmişti.

Jhon Duran komşularını çılgına çevirdi! Polise şikayet ettiler

Galatasaray'ın Duran transferi için girişimlere başlayacağı öne sürülürken, genç futbolcu bu kez bambaşka bir olayla gündem oldu.

Jhon Duran komşularını çılgına çevirdi! Polise şikayet ettiler

PARTİ VE GÜRÜLTÜ NEDENİYLE POLİSE ŞİKAYET EDİLDİ

Mioriente kaynaklı haberde; Jhon Duran, sürekli parti verdiği ve aşırı gürültü yapıldığı gerekçesiyle komşuları tarafından polise şikayet edildi.

Jhon Duran komşularını çılgına çevirdi! Polise şikayet ettiler

Haberde bir grup komşunun bu konuyu Duran ile bizzat görüştüğü de belirtildi.

Jhon Duran komşularını çılgına çevirdi! Polise şikayet ettiler

Kolombiyalı futbolcunun 14 Mayıs'tan bu yana yaşadığı sitede gürültülü partiler düzenlediği aktarıldı.

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