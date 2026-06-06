Jhon Duran komşularını çılgına çevirdi! Polise şikayet ettiler
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı ancak ara transfer döneminde takımdan ayrılan Jhon Duran, gündem olmaya devam ediyor. Adı son olarak Galatasaray ile anılan Kolombiyalı futbolcu, polise şikayet edildi. İşte sebebi... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 12:54
Fenerbahçe'de çalkantılı bir dönem geçiren Duran'ın adı son günlerde Galatasaray ile anılıyor.
Sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ile yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Jhon Duran transferine onay verdiği iddia edilmişti.
Galatasaray'ın Duran transferi için girişimlere başlayacağı öne sürülürken, genç futbolcu bu kez bambaşka bir olayla gündem oldu.
PARTİ VE GÜRÜLTÜ NEDENİYLE POLİSE ŞİKAYET EDİLDİ
Mioriente kaynaklı haberde; Jhon Duran, sürekli parti verdiği ve aşırı gürültü yapıldığı gerekçesiyle komşuları tarafından polise şikayet edildi.
Haberde bir grup komşunun bu konuyu Duran ile bizzat görüştüğü de belirtildi.
Kolombiyalı futbolcunun 14 Mayıs'tan bu yana yaşadığı sitede gürültülü partiler düzenlediği aktarıldı.
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