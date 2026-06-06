Beşiktaş Vincenzo Italiano için imza töreni düzenliyor | CANLI

Beşiktaş, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Vincenzo Italiano için imza töreni düzenlendi. Törende siyah-beyazlı kulübün başkan Serdal Adalı ve sportif direktör Serdal Adalı da hazır bulundu.

Serdal Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"YENİ BİR DÖNEME BAŞLIYORUZ"

"Futbol takımımız için yeni bir döneme başlıyoruz. Üzülerek söylüyorum ki sportif başarının uzağındayız. Bu olumsuz gidişatı değiştirmek için radikal değişiklik yapmamız şart olmuştu. Beşiktaş'a gönül veren insanların üzgün, kırılgan olmasının önüne geçmek zorundaydık. Bu psikolojiyi değiştirmek zorundaydık. Savaşan, pes etmeyen, olumsuz gidişatı kabul etmeyen iki futbol adamı ile yola çıktık. Bunlardan ilki futbol direktörümüz Önder Özen. Önder Hocamız, daha önce de Beşiktaş'ta görev yapmış ve hep sevilmiş bir isim. Beşiktaşlılar, kendisinin görüşlerine hep önem verdiler. Kendisinin hakkını hep teslim ettiler. Önder Hoca hep Beşiktaş'tan sevgi, saygı ve gururla bahsetti. Beşiktaş'ı izlemeye ve yakından izlemeye devam etti. Beşiktaş'ı çok iyi bilen bir futbol insanı. Kendisinin zamanında söylediği ve çok sevilen bir söz var; "Beşiktaş için artık suyun yönünü değiştirme zamanı." Böyle bir dönemde kendisine teklif götürdük. O da Beşiktaş için kolları sıvadı. Hoş geldin diyor ve yeni döneminde başarılar diliyorum."

"SAVAŞAN VE KAZANAN BİR BEŞİKTAŞ İZLEYECEĞİZ"

"Önder Özen ile beklentilerimize en uygun teknik direktör için çalışmalara başladık. Avrupa'nın yükselen teknik direktörlerinden biri olan Vincenzo Italiano ile görüşmelere başladık. Düşüncelerimizin örtüşmesi ile birlikte İtalya'da adından söz ettiren, Avrupa'da iki kez Konferans Ligi finali oynayan, Bologna'da kupa kazanan, Avrupa'nın önemli kulüplerinden istediği Italiano'yu Beşiktaş'a kazandırdık. Kendisinin Beşiktaşlıların sahada görmek istediği futbolu izleteceğinden şüphem yok. Hocamızın istediği takım kurgusu için çalışmalara başladık. Gerek Önder Hocamız gerek Vincenzo Italiano ile gereken takviyeleri yapıp, savaşan, kazanan bir Beşiktaş izleyeceğimize yürekten inanıyorum. Tek vücut olmuş, aynı hedefe hep birlikte yürüyen bir Beşiktaş'ın önünde kimsenin duramayacağını çok iyi biliyorum. Önder Özen ve Italiano'ya yeniden hoş geldin diyorum."

Önder Özen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ'A HAYIR DEMEK İMKANSIZ"

"Öncelikle sayın başkana çok teşekkür ederim. O dönem kazanılan başarılarda en büyük pay sahibi, başta Samet Hoca'dan başlayıp, Şenol Güneş'e uzanan insanlar, futbolcular... Ben kısa bir süre bir düzenleme yapmaya çalıştım. Yeni bir dönem başlıyor, benim için de yeni. Beşiktaş'a hayır demek benim için imkansız. Teknik direktör koltuğunun boş olduğu dönemde göreve başladım. 3'lü bir karar mekanizması kurduk."

Vincenzo Italiano'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"SEVGİ VE SAYGI GÖRMEK ÇOK ÖNEMLİ"

"Öncelikle başkan ve direktöre çok teşekkür ediyorum bana güven duydukları için. Bu büyük takıma geldiğim için çok mutluyum, memnunum. Bence bir teknik direktör için saygı görmek, sevgi görmek çok önemli. O yüzden buraya geldiğim için çok mutluyum."

"OYNATTIĞIM FUTBOL BURADAKİ BEKLENTİLERLE UYUŞUYOR"

"Çalıştığım tüm takımlarda gösterdiğim futbol, birebir buradaki beklentilerle uyuşuyor. Her şeyi birlikte yaşayacağız ve göreceğiz. Benim hedeflerim, takımla birebir örtüştüğü için çok mutluyum."

"GÜZEL VE KALİTELİ OYUNCULARA İHTİYACIMIZ VAR"

"Takımı birlikte inşa edeceğiz. Teknik heyet ve yönetim ile inşa edeceğiz. Hedeflere ulaşmak için güzel ve kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İtalya'dan gördüğüm kadarıyla, bu takımın taraftarı çok ateşli. Bizim hedefimiz, taraftarı mutlu etmek. Yönetimle hareket edip, en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek bu oyuncuları."

"EN İYİ TAKIMI SUNACAĞIZ"

"Ben takımdaki birkaç oyuncuyu tanıyorum, biliyorum ama yönetimle birlikte öncelikler nerede onları göz önünde bulundurup takımı kuracağız. Ben çok inançlı birisiyim. En iyi takımı sunacağımıza inanıyorum. Hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum."

"BİR AN ÖNCE İŞE BAŞLAMAK İSTİYORUM"

"Son söylemek istediğim, bir an önce işe başlamak istiyorum. Tesisleri de dolaştım, çok güzel işleyen bir tesis. Kısa bir tatil sonrası, o arada da her gün yönetimle telefonda görüşeceğim. Bir an önce işe başlamak istiyorum. Burada çok değerli, güçlü takımlar var. O yüzden bir an önce işe başlamak ve takımı, bu takımlara karşı hazırlamak istiyorum."

"BEŞİKTAŞ'TA GÜZEL OYUNCULARIMIZ VAR"

"Avrupa'da antrenörlük yaptığım dönemde, 3 kulvarda oynama imkanım oldu. Sürekli perşembe - pazar maç olduğu ve eksikler olduğu için her maç farklı 11'le oynamaya mecbur kalıyorduk. Beşiktaş'ta gerçekten güzel oyuncularımız da var, burada durum ne olacak bakacağız. Duruma göre hareket edeceğiz."