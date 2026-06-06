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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe'ye Sabra'dan kötü haber

Göztepe'ye Sabra'dan kötü haber

Göztepe'de Ürdün A Milli Takımı'nın tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası kadrosuna davet edilen İbrahim Sabra'nın ciddi şekilde sakatlandığı açıklandı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 12:22
Göztepe'ye Sabra'dan kötü haber

Trendyol Lig ekiplerinden Göztepe'ye İbrahim Sabra'dan kötü haber geldi. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılan Ürdün A Milli Takımı'nın kadrosuna davet edilen İbrahim Sabra'nın ciddi şekilde sakatlandığı açıklandı. 19 yaşındaki golcünün idmanda ayak bileğine darbe aldığı ve bilek bağlarının koptuğu öğrenildi.

Dünya Kupası'nda Göztepe'yi temsil edecek tek futbolcu olan genç golcü sakatlığının ardından kadrodan çıkarıldı. Yaşanan talihsizliğin ardından Sabra vitrine çıkma fırsatını kaçırırken, Göztepe de FIFA'dan gelecek parayı alma hakkını yitirdi. Tedavisine başlanan Sabra'nın ne zaman sahalara döneceği ise henüz belli değil. Bu sezon başı Göztepe'ye gelen Sabra ara dönemde Hırvatistan ekibi Lokomativa'ya kiralanmıştı.

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