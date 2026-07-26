Galatasaray'da sıcak gelişme! O isim yeni sezonda takımda kalıyor
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da son olarak takımdaki geleceği belirsiz hale gelen o isimle ilgili kritik karar alındı. Futbolcu, kariyerine Cimbom'da devam edecek. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 10:29 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 10:32
Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Cimbom, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında son olarak Monza ile prova maçında karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, bu mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayıldı.
Teknik direktör Okan Buruk'un bu maça bol rotasyonlu bir şekilde çıktığı görüldü.
Buruk'un bazı isimleri özellikle denediği maçın ardından oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Takımdaki geleceği merak konusu haline gelen o futbolcuyla ilgili kritik karar alındı.
Monza ile oynanan hazırlık maçında beğeni toplayan ve +4 kontenjanına uyan Renato Nhaga, yeni sezonda da takımda kalacak.
Oyuncuya, Portekiz ve Süper Lig'den gelen kiralama tekliflerini bekleten sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda takımda tutma kararı verdi.
Gine-Bissaulu futbolcu geride kalan sezonun devre arasında Portekiz ekibi Casa Pia'dan Cimbom'a transfer olmuştu.
Henüz 19 yaşında olan Renato Nhaga, merkez orta saha olarak sahada görev alıyor.