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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da sıcak gelişme! O isim yeni sezonda takımda kalıyor

Galatasaray'da sıcak gelişme! O isim yeni sezonda takımda kalıyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da son olarak takımdaki geleceği belirsiz hale gelen o isimle ilgili kritik karar alındı. Futbolcu, kariyerine Cimbom'da devam edecek. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 10:29 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 10:32
Galatasaray'da sıcak gelişme! O isim yeni sezonda takımda kalıyor

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

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Galatasaray'da sıcak gelişme! O isim yeni sezonda takımda kalıyor

Cimbom, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında son olarak Monza ile prova maçında karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da sıcak gelişme! O isim yeni sezonda takımda kalıyor

Sarı-kırmızılılar, bu mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayıldı.

Galatasaray'da sıcak gelişme! O isim yeni sezonda takımda kalıyor

Teknik direktör Okan Buruk'un bu maça bol rotasyonlu bir şekilde çıktığı görüldü.

Galatasaray'da sıcak gelişme! O isim yeni sezonda takımda kalıyor

Buruk'un bazı isimleri özellikle denediği maçın ardından oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da sıcak gelişme! O isim yeni sezonda takımda kalıyor

Takımdaki geleceği merak konusu haline gelen o futbolcuyla ilgili kritik karar alındı.

Galatasaray'da sıcak gelişme! O isim yeni sezonda takımda kalıyor

Monza ile oynanan hazırlık maçında beğeni toplayan ve +4 kontenjanına uyan Renato Nhaga, yeni sezonda da takımda kalacak.

Galatasaray'da sıcak gelişme! O isim yeni sezonda takımda kalıyor

Oyuncuya, Portekiz ve Süper Lig'den gelen kiralama tekliflerini bekleten sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda takımda tutma kararı verdi.

Galatasaray'da sıcak gelişme! O isim yeni sezonda takımda kalıyor

Gine-Bissaulu futbolcu geride kalan sezonun devre arasında Portekiz ekibi Casa Pia'dan Cimbom'a transfer olmuştu.

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