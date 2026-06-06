Galatasaray'dan flaş Barış Alper Yılmaz kararı! Ayrılmak isterse...
Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz sezon gösterdiği etkileyici performansla kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri olan Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarında yer almaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, pek çok kulübün takibinde olan milli futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 11:00
Yönetimin teklifini kabul etmeye Arjantinli yıldız, 25 bavulla ülkesine döndü.
Tecrübeli futbolcunun 25 bavulla Türkiye'de gitmesi Galatasaray'dan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.
Galatasaray'da Mauro Icardi konusunun birkaç gün içinde netleşmesi beklenirken, durumu en çok merak edilen isimlerden biriyse Barış Alper Yılmaz oldu.
Milli yıldız geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan gelen teklifi kabul etmiş ancak yönetim, oyuncuyu takımda tutma kararı alarak transfere izin vermemişti.
Geçen sezon Suudi Arabistan'a transferi Başkan Dursun Özbek'in vetosu ile gerçekleşmeyen Barış Alper Yılmaz, yeni sezonda da takımda tutulacak.
Barış Alper Yılmaz, sadece üst düzey bir kulüpten teklif gelir ve milli yıldız da gitmekte diretirse Başkan Dursun Özbek'in isteyeceği bonservis bedelinin minimum 50 milyon Euro olacağı öğrenildi.
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