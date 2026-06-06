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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Galli kanat: Harry Wilson!

Fenerbahçe'ye Galli kanat: Harry Wilson!

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın sağ kanadı güçlendirmek için Fulham'la sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki oyuncu Harry Wilson'ı gündemine aldığı iddia edildi. Galli oyuncu, transfer olacağı takımdan 3 yıllık sözleşme talep ediyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 15:16 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2026 15:22
Fenerbahçe'ye Galli kanat: Harry Wilson!

Başkanlık seçimlerinin ardından vakit kaybetmeden transfer hamlelerine odaklanacak Fenerbahçe'de başkan adayları, takımı güçlendirmek üzere kollarını sıvadı.

Fenerbahçe'ye Galli kanat: Harry Wilson!

Sarı-lacivertlilerde başkan adayı Aziz Yıldırım, Fulham'ın 29 yaşındaki oyuncusu Harry Wilson'u gündemine aldı.

Fenerbahçe'ye Galli kanat: Harry Wilson!

Premier Lig ekibi ile sözleşmesi sona eren Wilson, düzenli süre alabileceği bir takıma imza atmak istiyor.

Fenerbahçe'ye Galli kanat: Harry Wilson!

Piyasa değeri 25 milyon euro olan deneyimli futbolcunun yeni kulübünden üç yıllık bir sözleşme talep ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Galli kanat: Harry Wilson!

Ligde çıktığı 36 maçta 10 gol/7 asistlik performans ortaya koyan Galli futbolcu, milli takım formasıyla ise 69 maçta 17 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'ye Galli kanat: Harry Wilson!

Liverpool altyapısında yetişen tecrübeli kanat oyuncusu, kariyeri boyunca yalnızca İngiliz takımlarında forma giydi.

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