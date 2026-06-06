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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın sürpriz golcüsü Dusan Vlahovic!

Aziz Yıldırım'ın sürpriz golcüsü Dusan Vlahovic!

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Serhou Guirassy ve Vedat Muriqi transferlerinde mesafe kat ederken bir ismi daha gündemine aldı. Yıldırım'ın B planı olarak Juventus'taki sözleşmesi sona eren Sırp golcü Dusan Vlahovic için görüşmelere başlayacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 10:39
Aziz Yıldırım'ın sürpriz golcüsü Dusan Vlahovic!

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Serhou Guirassy ve Vedat Muriqi dışında başka bir isim ile de temaslarının olduğunu duyurmuştu.

Aziz Yıldırım'ın sürpriz golcüsü Dusan Vlahovic!

Golcü transferi için yoğun mesai harcayan Yıldırım ve ekibinin, Juventus'taki sözleşmesi sona eren Sırp golcü Dusan Vlahovic için bir rapor hazırladıkları ve temsilcileriyle iletişime geçecekleri ortaya çıktı.

Aziz Yıldırım'ın sürpriz golcüsü Dusan Vlahovic!

AVRUPA'YI BEKLİYOR

26 yaşındaki Sırp yıldız, Avrupa'nın önde gelen liglerinden teklif bekliyor.

Aziz Yıldırım'ın sürpriz golcüsü Dusan Vlahovic!

Sabah'ın haberine göre Vlahovic, umduğunu bulamazsa Fenerbahçe'nin sunacağı projeyi değerlendirmeye alacak.

Aziz Yıldırım'ın sürpriz golcüsü Dusan Vlahovic!

8 MİLYON EURO VE BONUS İSTİYOR

Maddi konularda anlaşamadığı Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic'in yıllık 8 milyon euro maaş ve bonuslar talep ettiği kaydedildi.

Aziz Yıldırım'ın sürpriz golcüsü Dusan Vlahovic!

Sırp golcüye Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin ilgisi olduğu belirtildi.

Aziz Yıldırım'ın sürpriz golcüsü Dusan Vlahovic!

Geçtiğimiz sezon 23 maçta 10 gol, 2 asist kaydeden 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

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