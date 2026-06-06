Aziz Yıldırım'ın sürpriz golcüsü Dusan Vlahovic!
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Serhou Guirassy ve Vedat Muriqi transferlerinde mesafe kat ederken bir ismi daha gündemine aldı. Yıldırım'ın B planı olarak Juventus'taki sözleşmesi sona eren Sırp golcü Dusan Vlahovic için görüşmelere başlayacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 10:39
Sabah'ın haberine göre Vlahovic, umduğunu bulamazsa Fenerbahçe'nin sunacağı projeyi değerlendirmeye alacak.
8 MİLYON EURO VE BONUS İSTİYOR
Maddi konularda anlaşamadığı Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic'in yıllık 8 milyon euro maaş ve bonuslar talep ettiği kaydedildi.
Sırp golcüye Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin ilgisi olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz sezon 23 maçta 10 gol, 2 asist kaydeden 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.
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