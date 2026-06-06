Fenerbahçe'de kongre gergin başladı!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde başladı. Toplantının ilk gününde yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak. Mevcut yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ve 22.09.2025 - 28.02.2026 mali dönem arasındaki faaliyetleri ibra için ayrı ayrı genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak. Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyeleri seçilecek.

Öte yandan seçimi yönetmesi için divan başkanlığına kongre üyelerinin oylarıyla Şekip Mosturoğlu seçildi.

Toplantının başlangıcında üyelere konuşma yapan Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, "Kullanılacak her oy Fenerbahçe demokrasisinin bir parçası olacaktır. Ortak payda Fenerbahçe sevgisidir. Bu sevgi görüş ayrılıklarımızdan daha büyüktür. İnanıyorum ki bu genel kurulun sonunda kazanan herhangi bir grup değil, Fenerbahçe olacaktır. Kulübümüzün köklü geleneklerine karşılıklı saygının, sağduyunun ve centilmenliğin hakim olduğu bir genel kurul temenni ediyorum" dedi.

KONGREDE GERGİNLİK YAŞANDI

Fenerbahçe kongresinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Olayın ardından Şekip Mosturoğlu, "D bloktaki durum çok kötü. 2018, 2024 ve 2025'te de bu durum yaşandı ve engel olamadık. Aynı durumla karşılaşırsak toplantıyı tatil edeceğiz. Tatil edilmesini istemiyorsanız bu tip bir davranış içerisinde olmayın. Divan Kurulu olarak olay devam ederse toplantıyı durduracağız." açıklamasında bulundu.