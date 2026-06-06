Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye veda!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Saran'ın veda konuşmasından öne çıkan ifadeler...

"FENERBAHÇE'NİN BİZE İHTİYAÇ DUYDUĞUNA İNANDIĞIMIZ İÇİN GELDİK"

"Bir dönemin son konuşmasını yapmak için geldim. Biz bu göreve şartlar uygun olduğu için Fenerbahçe'nin bize ihtiyaç duyduğuna inandığımız için geldik. Seçimin zamanı için düşüncelerimizi ifade ettik. Sorumluluktan kaçmayı değil elimizi taşın altına koymayı tercih ettik."

"BAHANE ÜRETMEK YERİNE ÇÖZÜM ÜRETTİK"

"Süreç boyunca hiçbir zaman şartlardan şikayet etmedik. Göreve geldiğimizde neyle karşılaştıysak kabul ettik, bahane üretmek yerine çözüm ürettik. Belki bu yüzden normalden daha çok eleştirildik. Kabahatimiz olmayan konularda da eleştirildik. Dönüp baktığımda bundan dolayı pişmanlık duymuyorum. Aynı şeyleri tekrar etmek için bu göreve gelmedik. Zaten değişim beklediğiniz için bu sorumluluğu verdiniz. 8 ay önce görevi devralırken ne kadar sorumluluk hissediyorsak bugün ayrılırken de aynı sorumluluğu hissediyoruz."

"BİR SEZONDA EN ÇOK KUPA KAZANAN YÖNETİM OLDUK"

"Görev süremiz kısa oldu ama Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en çok kupa kazanan yönetimi olduk."

"OCAK AYINDA ALDIĞIMIZ KUPA..."

"İstediğimiz büyük mutluluğu yaşayamadık ama elimizden geleni yapmaya çalıştık. Kulübümüz için samimiyetle, aidiyetle çalıştık. Bir gole sizin kadar sevinen, bir puan kaybına sizin kadar üzülen bir yönetim olduk. Sezonu da ocak ayında en büyük rakibimizi yenerek aldığımız bir kupayla tamamladık. Yeterli mi, değil. Bu kupanın da bir dönüm noktası olabileceğine inanıyorum."

"62 YILLIK HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİ"

"62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım. Camiadan gördüğüm destek ve sevgi beni ayakta tuttu. Belki de bu yüzden yaşadığım her şeye rağmen Fenerbahçe'ye olan sorumluluğumdan geri adım atmayı düşünmedim. Hayatımda hiç olmadığı kadar istedim o kupayı. Sizlere bir kupayla veda etmek en büyük dileğimdi. Bu camianın yeniden şampiyonluk coşkusunu yaşamak istedim."

"KUPA GELSEYDİ BİLE VEDA EDECEKTİM"

"Fenerbahçe'nin hedefi her zaman en büyüğüdür. Bu kadar kısa sürede bile çok güzel anlar yaşadık. Çok mutlu, umutlu günlerimiz oldu. Ben de 62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım. Şunu da söylemem lazım, bu dönemlerden geçerken camiadan gördüğüm sevgi, destek beni ayakta tuttu. Bu yüzden Fenerbahçe'ye olan sorumluluğumdan geri adım atmayı düşünmedim. Tam tersine hayatımda hiç olmadığı kadar istedim o kupayı. Bir kupayla veda etmek en büyük dileğimdi. Bu camianın yeniden sevinmesini, yeniden umutlanmasını, yeniden şampiyonluk coşkusunu yaşamasını istedim. Belki de her maçta bu yüzden heyecanlandım. Şunu da ilk defa söylüyorum. O kupa gelseydi de bugün veda ediyor olacaktım. Çünkü bu bir maçın, bir kupanın kararı değildi. Bu karar Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı."