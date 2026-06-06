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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi resmen başladı! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi resmen başladı! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 14:18 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2026 14:21
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi resmen başladı! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

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