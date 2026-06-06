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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye-Venezuela CANLI İZLE | Hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Venezuela CANLI İZLE | Hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tam 24 yıl aradan sonra adını dünya futbolunun en büyük sahnesine yazdıran A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçına çıkıyor. İlk provasında Kuzey Makedonya’yı 4-0’lık net bir skorla geçerek gövde gösterisi yapan Ay-yıldızlılar, turnuvanın düzenleneceği topraklarda Güney Amerika’nın fizik gücü yüksek ekiplerinden Venezuela ile karşı karşıya geliyor. 6 Haziran’ı 7 Haziran’a bağlayan gece Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak olan ve millilerimizin turnuva öncesi son durumunu ilan edecek bu kritik randevuya dair tüm detaylar netleşti. Peki, Türkiye-Venezuela hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 12:03 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2026 13:50
Türkiye-Venezuela CANLI İZLE | Hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE-VENEZUELA hazırlık maçı canlı | Şifresiz izle

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile D Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız, turnuvanın başlamasına sayılı günler kala son ciddi sınavını veriyor. Kuzey Makedonya karşısında alınan moralli galibiyetin ardından ABD'ye uçan "Bizim Çocuklar", Florida eyaletindeki dev randevuda Venezuela ile kozlarını paylaşıyor. Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası nihai kadrosunu ve ana taktiğini büyük ölçüde netleştireceği bu karşılaşmada, Arda Güler ve kaptan Hakan Çalhanoğlu gibi yıldızlarımızın Amerika kıtasındaki ilk reaksiyonu merakla bekleniyor. Rakip Venezuela ise sert savunması ve hızlı hücum silahlarıyla, millilerimizin grup aşamasında karşılaşacağı Paraguay maçı öncesi tam bir Güney Amerika ekolü testi niteliği taşıyor. Inter Miami Stadyumu'nda gurbetçilerimizin de yoğun desteğiyle şölen havasında geçmesi beklenen bu tarihi buluşma, Dünya Kupası öncesi nefesleri kesecek. İşte Türkiye-Venezuela maçının detayları!

Türkiye-Venezuela maçı ne zaman?

TÜRKİYE-VENEZUELA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası öncesindeki en ciddi ve son hazırlık karşılaşması, 6 Haziran Cumartesi gününü 7 Haziran Pazar gününe bağlayan gece oynanacak.

Türkiye-Venezuela maçı saat kaçta?

TÜRKİYE-VENEZUELA MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye saati ile gece yarısından sonra 01.00'de start alacak.

Türkiye-Venezuela maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE-VENEZUELA MAÇI HANGİ KANALDA?

Amerika'dan canlı yayınla ekranlara gelecek ve tüm Türkiye'nin ekran başında tek yürek olacağı bu dev hazırlık maçı, canlı olarak ATV ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE-VENEZUELA HAZIRLIK MAÇI İZLE | ATV CANLI YAYIN

Türkiye-Venezuela maçı şifresiz mi?

TÜRKİYE-VENEZUELA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımımızın, Dünya Kupası öncesi Amerika kıtasındaki en önemli provası olan Venezuela karşılaşması, ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Fort Lauderdale kentinde oynanacak. Bu heyecan dolu mücadeleye, Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami FC ev sahipliği yapacak.

Türkiye-Venezuela maçı nerede oynanacak?

651. KEZ SAHADA

Miami'de Venezuela ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 651'inci müsabakaya çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 362'si resmi, 288'i özel toplam 650 maç oynayıp 1'i hükmen 258 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 90'ı tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 901 gol attı, kalesinde 926 gol gördü. Bugüne kadar 92 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 650 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Türkiye-Venezuela hazırlık maçı detayları!

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 650 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti. Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Dünya Kupası öncesi Bizim Çocuklar'ın son hazırlığı

MONTELLA'NIN 33. SINAVI

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 33'üncü sınavını Kuzey Makedonya karşısında verecek. İtalyan teknik adamla 24'ü resmi, 8'i özel 32 maça çıkan milliler, 19 galibiyet, 8 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 59 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gole engel olamadı.

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