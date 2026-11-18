Aleksey Batrakov bizzat açıkladı! Sakatlığı ciddi mi?
Galatasaray'ın parlayan yıldızı Aleksey Batrakov, Rusya'nın Venezuela ile oynadığı hazırlık maçında yaşadığı sakatlığın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Batrakov, sağlık durumunu ve yaşadığı sakatlığın ciddi olup olmadığını şu sözlerle değerlendirdi...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 14:29
Genç futbolcu, daha sonra karşılaşmanın 70. dakikasında yerini Matvey Kislyak'a bıraktı.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Karşılaşmanın ardından sakatlığının ciddi olup olmadığı sorulan Batrakov, "Sakatlık ciddi mi? Her şey yolunda." ifadelerini kullandı.
"HARİKA GEÇTİ"
Milli takım kampını da değerlendiren Rus futbolcu, "Bu hazırlık kampı, milli takımla geçirdiğim yıl gibi, harika geçti." açıklamasında bulundu.
GALATASARAY'DA 10 GOLE KATKI
Galatasaray formasıyla bu sezon 13 karşılaşmada görev alan 21 yaşındaki Batrakov, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Genç yıldızın milli takım maçında yaşadığı sakatlığın ardından yaptığı açıklama, Galatasaraylı taraftarların için rahatlattı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.