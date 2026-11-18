THY EuroLeague'de mücadele eden Beşiktaş Fuzul, 12. hafta karşılaşmasında İspanya'nın güçlü temsilcisi Real Madrid ile kozlarını paylaşıyor. Son olarak deplasmanda LDLC ASVEL'i 95-91 mağlup ederek moral bulan Beşiktaş, taraftarı önünde de kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Avrupa basketbolunun önemli takımlarından Real Madrid karşısında oynanan mücadele büyük heyecana sahne oluyor.

BEŞİKTAŞ-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Real Madrid arasındaki THY EuroLeague 12. hafta mücadelesi 18 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanıyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen karşılaşma saat 20.00'de başladı.

BEŞİKTAŞ-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fuzul-Real Madrid karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ SON MAÇINDA NE YAPTI?

Siyah-beyazlı ekip, EuroLeague'deki son karşılaşmasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, mücadeleden 95-91 galip ayrılarak önemli bir başarı elde etti. Bu galibiyetin ardından Real Madrid karşısına çıkacak olan siyah-beyazlılar, kendi sahasında da kazanarak Avrupa Ligi'ndeki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Avrupa Ligi'nde çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan siyah-beyazlılar, 13. sırada yer alıyor. İspanya ekibi ise 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ FUZUL-REAL MADRID MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Beşiktaş Fuzul-Real Madrid karşılaşması İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanıyor.

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1. Periyot: Beşiktaş Fuzul 0-0 Real Madrid