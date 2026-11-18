Kolombiya Milli Futbol Takımı, hazırlık maçı kapsamında Şili'ye konuk oldu. Başkent Santiago'da yer alan Monumental David Arellano Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, golsüz beraberlik ile noktalandı. Öte yandan Kolombiya'da yaşanan o kritik sakatlık, Galatasaray cephesinde endişe yarattı.

MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Sarı-kırmızılıların tecrübeli stoperi Davinson Sanchez, karşılaşmanın henüz 24. dakikasında Dario Osorio'nun sert müdahalesinin ardından yerde kaldı. Sahada tedavi gören Sanchez, bir süre sonra maça devam edemeyeceğini anlayarak kenara geldi. 30 yaşındaki oyuncunun yerine ise Jhon Lucumi oyuna dahil oldu.

"ÖNLEM AMAÇLI ÇIKTIM"

Öte yandan Kolombiyalı stoper, mücadelenin ardından yaptığı açıklamalar ile taraftarın yüreğine su serpti.

Yalnızca önlem amaçlı oyundan çıktığını ve ciddi bir sakatlığının olmadığını ifade eden Davinson Sanchez, "Doktorla konuştum ve denemek istedim. Kendimi iyi hissedip hissetmediğimi, ya da daha doğrusu 'hayır' demem gerekip gerekmediğini öğrenmek istedim. Ama hiçbir şey yoktu, hepsi tedbir amaçlıydı. Gücümü ve hareket kabiliyetimi geri kazanacağım. Teknik ekip ve sağlık ekibi birbirleriyle iletişim kurdu ve her şey tedbir amaçlıydı." dedi.